Karol G y Nathy Peluso, otra colaboración de divas que deja con ganas de más

Karol G es una de las protagonistas de la semana en el mundo de la música después de publicar su nuevo disco ‘KG0516’ solo días después de anunciarlo. El álbum llega dos años después de ‘Ocean’ e incluye los exitazos ‘Tusa’ con Karol G, ‘Ay DiOs Mío!’, ‘BICHOTA’ y ‘LOCATION’ con Anuel AA y J Balvin además de otras colaboraciones como las de Ozuna, Nathy Peluso, Camilo, Ludacris o Mariah Angleliq (antes conocida simplemente como Mariah) en ‘EL MAKINON’, el nuevo single oficial, ya presente en el top 50 de canciones más escuchadas en España de Spotify (es número 39 a tiempo de redacción de la noticia).

Había ganas de averiguar qué ofrecían Karol G y Nathy Peluso en su colaboración, y con motivo: ambas lo están petando por separado, la primera sobre todo desde que ‘Tusa’ ha pegado el braguetazo, la segunda sobre todo desde que «Nasty Girl» ha arrasado. Pero ‘GATO MALO’ no va a ser otro ‘Tusa’: más bien deja frío como aquellas colaboraciones de divas de las que esperamos todo y después pasaron algo desapercibidas: Britney Spears con Madonna, Shakira con Rihanna, Beyoncé con Lady Gaga (y no al revés), Christina Aguilera con Demi Lovato o Rosalía con Billie Eilish (si se la puede considerar tal).

Un punto a favor de ‘GATO MALO’ es que huye del reggaetón para apostar por un ritmo de hip-hop acelerado que por momentos parece va a romperse en un breakbeat, por lo que el corte termina recordando en realidad a la música de gente tipo Gorillaz o The Streets. Sin embargo, la base melódica de ‘GATO MALO’ se basa en el típico acorde melódico del tango (quizá porque Nathy es de Argentina) para sonar tan poco inspirada como el primer single de cualquier triunfito.

Producida por Ovy on the Drums, ‘GATO MALO’ presenta una historia de desamor con dos protagonistas: Karol G es la chica a la que han roto el corazón, y Nathy es su amiga consejera, la que está a dispuesta a sacar las garras para que a su colega no la vuelvan a hacer daño. «(A) lo nuestro no le fue muy bien / Decíme en qué pude fallar / Si todo en mí te entregué / Y verte ya no podé más», lamenta Karol G antes de que Nathy Peluso aparezca para poner los puntos sobre las íes, solo como ella sabe: «Mamá no estarás llorando por ese mocoso / El que se quemó por los dedos por ser un goloso» es otra frase marca de la casa, y de hecho la autora de ‘Calambre‘ vuelve a ser lo mejor de una colaboración en la que aparece. Desgraciadamente, la suma de estos dos grandes nombres no ha dado lugar a un tema más grande incluso.



