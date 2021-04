10 fotos: Rihanna sale a protestar, Lenny Kravitz enseña tableta, Mariah Carey se vacuna…

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos (o vídeos) que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

La tableta de Lenny Kravitz

Hace tres años que Lenny Kravitz publicó su último álbum estudio hasta la fecha, ‘Raising Vibration’. Lo que ocupa a Lenny ahora mismo es el rodaje de una película en la República Dominicana junto a Jennifer Lopez, y desde ahí ha subido el cantante esta foto de él que ha dado que hablar por razones evidentes. Lo único que vamos a decir al respecto es que Lenny cumple 57 años el próximo mes de mayo.

Rihanna protesta a pie de calle

La autora de ‘Anti‘ ha salido a las calles de Nueva York a manifestarse en contra del racismo hacia la población asiática en Estados Unidos. Por supuesto, la cantante ha acudido a la protesta tapada hasta las cejas, pero eso no ha impedido a alguna persona reconocerla, como muestra este vídeo de TMZ. En un momento del vídeo, Rihanna comparte su perfil de Instagram a un chaval adolescente, y este no termina de creérselo.



Breve encuentro: Arca y Pedro Almodóvar

Finalmente, Arca no ha ganado el Grammy a Mejor álbum electrónico por ‘KiCk i‘, que ha ido a parar a KAYTRANADA, pero las buenas noticias siguen sucediéndosele a la productora y cantante venezolana: quedan tres volúmenes de este proyecto por salir y, recientemente, la artista ha conocido a Pedro Almodóvar, lo que significa que para muchos ya es oficialmente una «chica Almodóvar». He aquí la prueba.

Russian Red vuelve a Madrid

No se nos ha olvidado que Russian Red trabaja estos días en su próximo disco, pero mientras tanto, Lourdes Hernández es noticia por regresar a su ciudad natal, y esta vez su estancia no será de dos días. En Instagram, ha reflexionado: «La vida son dos horas y ahora quiere que me vaya a Madrid por un tiempo. Estoy nerviosa de volver a mi ciudad, es difícil reinventarse en casa, que a eso voy, a ver si la realidad se hace sueño».

Mariah Carey se vacuna

La autora de ‘Caution‘ ha tenido la suerte de recibir ya la vacuna contra la covid, y ha aprovechado para hacer de las suyas. ¿Recordáis aquel vídeo en el que destapaba una botella de agua de golpe gracias a su portentoso silbido? En este, la vacuna provoca que Mariah suelte una de esas notas agudas imposibles que solo ella sabe hacer, casi imperceptibles por el oído humano. Lo llama «efecto secundario» de la vacuna, y de paso se referencia a sí misma: tiene una canción llamada ‘Side Effect’.

Papa Topo, pioneros en apostar por Samantha Hudson

A Samantha Hudson también le llueven las buenas noticias. Acaba de estrenar su espectáculo ‘Eutanasia Deluxe’ con todo agotado en Madrid, antes la hemos visto acaparando la atención en los Premios Feroz de varias maneras, y la artista cuenta con su podcast de Netflix. Muchos años antes, Papa Topo contaban con ella para un bolo, sin saber hasta dónde llegaría. «Tenía 16 años, dio su primer concierto como telonera de Papa Topo en una salita minúscula de Palma de Mallorca y nos dejó a todos patidifusos». Adrià Arbona Orero, cantante de Papa Topo, es productor musical de ‘Eutanasia Deluxe’, cerrando el círculo.

Madonna, a tope contra el ageism

De vez en cuando se viraliza en la red el vídeo de aquella entrevista de Madonna en los 90 en la que critica el «ageism» que sufren ciertas mujeres que siguen expresando su sexualidad cuando llegan a «cierta» edad. «Se supone que te tienes que morir cuando cumples 40 años?» es su reflexión. La autora de ‘Madame X‘ ha seguido opinando sobre esta cuestión en años posteriores, pero a veces basta con que cuelgue una imagen de ella en Instagram para que vuelva a quedar clara su postura al respecto.

La emoción de Santi Balmes

El concierto de Love of Lesbian en Barcelona ha sido una de las noticias más importantes de las últimas semanas, y su líder Santi Balmes no ha dejado de comentarlo en sus redes con emoción. «Ayer pensaba en todo el cúmulo de sensaciones que había tenido durante toda la semana. La de veces que todos los implicados, tras cada prueba de antígenos realizada, esperaban mi resultado como si fuera un predictor. Jamás había sentido tanta presión en mi puñetera vida. Luego, una hora más tarde, al lado de mis compis, de los que allí estuvieron, nadé en un sueño y he de reconocer que sigo en apnea».

Los memes de Lil Nas X

Puede que la polémica del vídeo de ‘MONTERO (Call Me By Your Name)‘ haya quedado zanjada gracias a las palabras de apoyo de FKA twigs, pero Lil Nas X tenía otra batalla pendiente: que su nuevo single debutara en el número 1 del Billbaord. Así ha sido, y desde luego no gracias a este meme basado en Justin Bieber y en su intento desesperado por que ‘Yummy’ fuera número 1. Por suerte para Lil Nas, «Montero» ha gustado de verdad y también es número 1 en Reino Unido.

Lady Gaga, feliz

A la pobre Lady Gaga la vida le dio un buen susto hace unas semanas cuando dos de sus tres perros fueron secuestrados. Su amigo Ryan Fischer, que los paseaba en ese momento, recibió un disparo, hubo de ser hospitalizado y se encuentra recuperándose. Los perros fueron entregados finalmente a representantes de la artista, que en ese momento -y todavía- se encontraba en Roma rodando ‘House of Gucci’. Ahora las buenas noticias se le acumulan a Gaga, que acaba de cumplir 35 años y ha recibido esta corona de flores de su amigo. «Me muero de ganas de estar en casa contigo y los perros, eso es todo lo que necesito».