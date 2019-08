Tras cantar con Zahara, Russian Red actúa en Madrid y da más detalles de su próximo proyecto multidisciplinar

Russian Red actuó anoche en Noches del Botánico cuando la lluvia lo permitió y, como había avanzado, ofreció un espectáculo creado ad hoc llamado ‘Un sueño de verano’, con varios instrumentos de cuerda y un punto de performance con dos bailarinas de danza contemporánea y coristas. Repasó temas de toda su carrera, culminando con dos temas en castellano: la versión de ‘La canción de tu vida’ de Joe Crepúsculo y una adaptación de ‘All My Little Words’ de Magnetic Fields.

Aunque Lourdes ya había dicho hace unos meses que estaba preparando nuevo disco, ha realizado una nueva tanda de entrevistas en la que ha dado más detalles sobre ese proyecto que, como el concierto de anoche, va a intentar abarcar varias disciplinas artísticas. “Estoy componiendo, pero no sé si un disco. No sé si ese será el formato de presentación, porque la cosa de diversificar y de cuestionar formatos me ha hecho pensar qué necesidad tengo de un disco en mi vida”, ha dicho en el Marca, especificando que está componiendo en castellano. “El lugar que ocupa ahora la música en mi vida es más de exploración. Me apetece ponerlo en contacto con otras disciplinas artísticas y estoy en esa búsqueda”, añade.

Algo parecido a lo que ha declarado para La Razón, donde también ha hablado de su paréntesis musical: “Creo que tenía que ver con los objetivos vitales, quería hacer otras cosas, mi vida no empezaba y acababa con la música. Deseaba explorar mi capacidad artística desde otras áreas, abrir un negocio, centrarme en solidificar una relación romántica… Y todo eso se convirtió en prioridad (…) Siempre me he considerado un poco «outsider». Creo que en toda industria uno esta siempre haciendo «networking», asumiendo estructuras y rutinas que a mí me dejaron de funcionar”.

En El Mundo cuenta que tampoco sintió que “dejara la música”: “Nunca he tenido una actitud definitiva al respecto, no creo que sea cuestión de dejar o de volver a la música de manera tajante, sino de entender el rol que quiero que la música juegue en mi vida y qué espacio le doy en cada momento. Estoy preparando un disco nuevo pero, más que eso, el trabajo que estoy haciendo es el de articular el contexto en el que esas canciones van a tener sentido”.

Esta no ha sido, por cierto, la primera vez que Russian Red se ha pasado por Noches del Botánico este verano, pues fue una de las invitadas del concierto que hizo Zahara en el mismo sitio hace un mes. Las otras invitadas de Zahara fueron Amaral, Vega, Rozalén y Ximena Sariñana. Las canciones que hicieron en este caso fueron ‘Michael P’ y ‘Oh, salvaje’, una de cada una, como sucedía con el resto de invitadas. Os dejamos con los vídeos de aquella cita, que tuvo lugar el 29 de junio, en los que Zahara explica cómo la prensa trataba de enfrentarla con Russian Red sin que hubiera razón. Texto: Sebas E. Alonso, Angèle Leciel.