El álbum de estudio inédito de Prince ‘Welcome 2 America’ verá la luz

Desde la temprana muerte de Prince en abril de 2016 a la edad de 57 años, se han sucedido lanzamientos más o menos interesantes armados a partir de su obra, desde recopilaciones a cajas pasando por discos acústicos o incluso una colección de grabaciones de canciones que el genio púrpura cedió después a otros artistas. Además, su vastísima discografía ha llegado a las plataformas de streaming. Nunca un álbum de estudio inédito de Prince ha visto la luz de manera póstuma, hasta ahora.

El 30 de julio llegará al mercado ‘Welcome 2 America’, un álbum de material original que Prince grabó en 2010 pero que permanecía guardado en un cajón, en su famosa e inabarcable «recámara». La existencia de ‘Welcome 2 America’ se conoce más o menos desde entonces, y de hecho la gira de presentación de ’20Ten’, el disco que Prince sí publicó en el mencionado año, se llamaba ‘Welcome 2 America’, pasando solo por Estados Unidos entre primavera y verano.

Según nota de prensa, el disco «documenta las preocupaciones, esperanzas y visiones que Prince experimentaba dentro de una sociedad que estaba cambiando, presagiando de manera profética una era de división política, desinformación y de renovada lucha por la justicia racial».

El tema que se ha dado a conocer es el titular, abre el largo y es una «jam» de jazz-soul típica de Prince en la que este plantea una crítica de la sociedad y la cultura estadounidenses. La letra menciona el sistema educativo, la cultura de las celebridades o la verdad como «minoría» y contiene una frase marca de la casa: «yo prometo lealtad a la Tierra, de los Estados Unidos del Universo».

Tracklist:

Welcome 2 America

Running Game (Son Of A Slave Master)

Born 2 Die

1000 Light Years From Here

Hot Summer

Stand Up And B Strong

Check The Record

Same Page, Different Book

When She Comes

1010 (Rin Tin Tin)

Yes

One Day We Will All B Free