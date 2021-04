‘CALLE’ de Lola Indigo se inspira en el primer reggaetón, sin ser tan divertido

La ristra de singles publicados por Lola Indigo en los últimos meses no dan una idea demasiado clara de qué dirección tomará su segundo disco, si la del reggaetón lustroso de ‘Santería‘ con Danna Paola y Denise Rosenthal (para mí su mejor canción desde ‘Mujer bruja‘ a pesar de, y no gracias a, las dos artistas invitadas), la del híbrido latino-rock de ‘La tirita’ con Belén Aguilera o la de la baladita a la guitarra acústica de ‘cómo te va?’ con Beret. ¿Quizá el sucesor de ‘Akelarre‘ estará lleno de ‘4 besos‘, que no por nada se ha convertido en el mayor éxito de Lola Indigo solo por detrás de ‘Ya no quiero ná’?

‘CALLE’, el nuevo single de Lola Indigo, tampoco parece encajar demasiado en todo esto. Como mínimo, a nivel de mezcla y masterización, ¿alguien la imagina en un mismo disco que ‘Santeria’? Más bien, la producción de ‘CALLE’, a cargo de Calleb Calloway, parece emular la suciedad de las primeras grabaciones de reggaetón, las que se gestaban en el underground de Puerto Rico en los años 90. El bombo de ‘CALLE’ es de reggaetón duro, como el de muchísimos hits primigenios del género, y de hecho los dos artistas invitados en la canción, Guaynaa; conocido por su éxito ‘Rebota’; y Cauty, conocido por su éxito ‘Lloras’, son portorriqueños. En cuanto a la composición, ‘CALLE’ deja de un lado la melodía de ‘Santería’ para optar por lo machacón y lo martilleante, sobre todo en un estribillo diseñado para clavarse en el cerebro desde el segundo cero, en el estilo de un Lírico en la Casa más comedido, con menos ganas de rallar.

Sigue sorprendiendo que se necesiten a hasta 9 personas, 9 cabezas pensantes, para escribir cosas como «la noche está pa’ un party aventurero, gastar todo el dinero», «ponte el cinturón, ‘tamos ahí, modo avión» o «tú tiene’ hierba, yo tengo el fire, con la ganga como la de Bryant Myers», pero las letras de pop no tienen que ser sonetos de Shakespeare. De hecho, la de ‘CALLE’ es perfecta para lo que la canción ofrece, que es diversión en la pista de baile. El problema es que a nadie dentro de esta tropa de autores se le haya ocurrido llevar ‘CALLE’ hacia lugares más interesantes o atrevidos en lo musical. Hablando de ‘Rebota’, sus percusiones medio industriales y distorsionadas, como las de ‘Monterrey’, habrían quedado de lujo en ‘CALLE’. Tal y como ha salido a la, ejem, ejem, la canción es mucho menos divertida de lo que pretende.



