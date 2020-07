Tras el pelotazo de ‘4 besos’, Lola Indigo quiere seguir dominando el verano con ‘Trendy’

Incansable, Mimi Doblas se resiste a dejar(nos) escapar el verano sin copar las listas de éxitos. Si el pelotazo ‘4 besos‘, su single junto a Rauw Alejandro y Lalo Ebratt publicado el pasado marzo, empezaba a tener algo de desgaste –sus cifras de streaming aún están lejos de ‘Mujer bruja’ y ‘Ya no quiero ná’, pero no de ‘Lola Bunny’ y ‘Me quedo’–, ella no ceja en el intento de volver a dar con la tecla y este viernes ha sacado un nuevo tema con uno de los artistas más queridos por la calle en el último año, el almeriense Rvfv, que el año pasado pegaba fortísimo con el merengue de ‘Prendío’.

Ambos se presentan juntos con un tema titulado ‘Trendy’, que ya puede verse y a todas luces ha sido filmado en el MiniHollywood del desierto de Almería, montándose una de vaqueros. No en vano ella figura como una cowgirl sexy, y él como un jefe indio bien atrezao de plumas. Es tan poco misterioso como el sonido mostrado, a todas luces próximo al lado más machacón y cañero de la artista criada en Granada. Lo cual no quiere decir absolutamente nada malo, puesto que la hemos visto dar en el clavo varias veces a pesar de que parecía estar repitiendo fórmula.



De hecho, a pesar del nuevo hit conseguido con ‘4 besos’, Lola Indigo también publicaba hace unas semanas una ‘Mala cara‘ con producción de Alizzz y co-autoría de Sen Senra que, pese a su sonido próximo al R&B (o quizá por eso), no ha pitado igual. Tampoco ha destacado especialmente la recepción a ‘Problema’, su featuring en ‘MALA‘ de Mala Rodríguez, ni el remix del éxito italiano ‘Lento’ en el que se involucraba junto a sus autores, Boro Boro y MamboLosco. Con todo, 2020 ha servido para consolidar del todo a Doblas en la actual escena del pop español, y si el coronavirus lo permite va a aprovecharlo: tiene tres conciertos confirmados este verano en Castellón (8 de agosto, Mar de Sons), Marbella (10 de agosto, Starlite) y Roses (15 de agosto, Sons del Mon).