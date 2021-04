‘Fiel’ de Wisin y Jhay Cortez es el nuevo top 1 en España; Lil Nas X, subida más fuerte

La lista de singles más populares de la semana en España no está tan tranquila como la de álbumes, pues depende casi exclusivamente del streaming y no de las ventas. Así que hay nuevo número 1 y un par de subidas muy destacadas. El nuevo número 1 en España es ‘Fiel’ de Los Legendarios, Wisin y Jhay Cortez, que lleva nueve semanas ascendiendo sin descanso y llega a la cima cuando ya es disco de platino. ‘911’ (la de SECH, no la de Lady Gaga) se mantiene en el puesto 2 sin haber llegado a la cumbre de la lista, mientras ‘Flamenco y bachata’ vuelve a batir nuevo máximo, ahora número 4.

La gran sorpresa la da ‘Montero (Call Me By Your Name)’ de Lil Nas X. El vídeo de la canción no ha podido dar más que hablar y la canción es número 1 en Estados Unidos y Reino Unido, pero no es habitual encontrar canciones de este género y en inglés tan arriba en España. “Montero” sube del puesto 40 al puesto 11 en nuestro país, quedando a las puertas del top 10.

Y justo en el top 10 al fin volvemos a encontrar un tema de Justin Bieber, cuando empezábamos a darle por acabado. ‘Peaches’, su nuevo éxito internacional, tras haber sido número 1 en Estados Unidos, sube del número 13 al número 8. También marca nuevo máximo ’44’ de Bad Gyal, pasando del número 20 al número 17 en su tercera semana.

La entrada más fuerte es ‘Wacha’ de Khea y Duki (52), seguida de ’Joven para siempre’ de Funzo & Baby Loud (58), ’Tiroteo’ de Marc Seguí y Pol Granch (59) y ‘Calle’ de Lola Indigo, Guaynaa y Cauty, que en este caso ha de conformarse con únicamente un número 72.



