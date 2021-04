Lil Nas X y Dominic Fike se lo montan en un vídeo de BROCKHAMPTON

Esta semana el colectivo BROCKHAMPTON, que tanto ha luchado contra la homofobia a lo largo de su carrera, ha publicado un nuevo disco llamado ‘ROADRUNNER: NEW LIGHT, NEW MACHINE’, un par de años después de ‘GINGER‘. En él puedes encontrar colaboraciones como Danny Brown en el single ‘BUZZCUT’, y A$AP Rocky y A$AP Ferg en el tema ‘BANKROLL’, además del nuevo single ‘COUNT ON ME’.

Kevin Abstract y Dan Streit dirigen el sorprendente vídeo de ‘COUNT ON ME’. Ni siquiera después del videoclip de ‘Montero (Call Me By Your Name)’, uno de los más gays de la historia, habríamos visto esto venir. El vídeo de ‘COUNT ON ME’ presenta a Lil Nas X como pareja de Dominic Fike, ambos de viaje al campo, alejados del mundanal ruido. En el trayecto, Lil Nas X tiene tiempo de bromear sobre «quién es Radiohead» cuando Dominic Fike intenta pincharlos. La deriva del vídeo es de corte psicodélico, como si ellos o sus directores, o todos, se hubieran fumado algo por el camino.

Dominic Fike fue autor el año pasado de un disco bastante divertido llamado ‘What Could Possibly Go Wrong‘, del que destacaba el single ‘Chicken Tenders’. Quedaba en números, eso sí, muy lejos de su viral ‘3 Nights’.

‘COUNT ON ME’ ya contaba con una participación improbable, la de Shawn Mendes, así como la de Ryan Beatty. Puedes oír a ambos en el estribillo diciendo que «no importa lo que digan de nosotros», que puedes «contar comigo». A$AP Rocky entona el primer verso. La outro de corte religioso, en castellano, que aparece en el videoclip, no aparece en la versión «álbum» de todo esto.



