RFTW: Troye Sivan, Love of Lesbian, Sufjan Stevens, Baby Queen, Twin Shadow, London Grammar, Chica Sobresalto…

Como cada viernes, actualizamos la playlist de novedades «Ready for the Weekend». Hoy salen los nuevos trabajos discográficos de Love of Lesbian, Greta Van Fleet, London Grammar, The Black Keys (álbum de versiones), Fred again…, Rothrigo, Sharon Van Etten (reedición de ‘Epic’, incluye dueto con Fiona Apple) o Paul McCartney (disco de duetos y remixes, con Beck, Khruanbing, Blood Orange o St. Vincent).

También ven la luz hoy nuevos álbumes de Zoé, ILOVEMAKKONEN, Still Dreams (del sello Elefant) o el disco de «meditaciones» de Sufjan Stevens. Por otro lado, ya había salido el disco conjunto de Natos y Waor con Recycled J y entre los EPs que llegan hoy a las plataformas de streaming, los nuevos de Pantocrator, No sé a quién matar, Cautious Clay o Basside, del que destacamos un corte producido por SOPHIE.

Desde hoy es posible escuchar el esperado nuevo single de Troye Sivan (con Tate McRae y producido por Regard, atención rompepistas), así como lo nuevo de Twin Shadow, Chica Sobresalto, Baby Queen, ORTIGA, Denise Rosenthal con Lola Indigo, Noel Hogan con Bronagh Gallagher, Menta, Easy Life, Ant Cosmos, BRONQUIO con Nita. En los últimos días hemos destacado en portada los nuevos sencillos de Lori Meyers, MARINA, Chico y Chica o girl in red.

Mejor que escuchar la nueva versión de ‘Himno de la Alegría’ perpetrada por 40 artistas de Los 40 Principales / Cadena 100 que nadie ha pedido, incluimos en la playlist también los nuevos singles de Tirzah, Bianca Mui, Tiburona, Lucy Dacus (foto), Bebe Rexha, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Spellling, Rels B o Niña Pastori con DELLAFUENTE.

Más novedades, lo nuevo de Ángel Stanich, Gaspard Augé con Justice, Núria Graham o Chet Faker, o curiosidades como un nuevo single de Alanis publicado de la nada y llamado ‘I Miss the Band’, un dueto con Rina Sawayama con Elton John o una versión de ‘Vivir así es morir de amor’ por parte de Tú peleas como una vaca.