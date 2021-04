El «retrofuturo» de Mirwais suena más a retro que a futuro

Mirwais, conocido por su trabajo de producción en los discos musicalmente más arriesgados y modernos de Madonna, estos son ‘Music‘, ‘American Life‘ y el reciente ‘Madame X‘, ha estrenado finalmente ‘2016 – My Generation’, el primer single de su nuevo disco, ‘The Retrofuture’, que según Nowness incluirá una colaboración de Kylie Minogue, «entre otros». El productor francés lleva meses avanzando el tema en sus redes, y de hecho este ya había salido en formato físico, pero es ahora cuando la mayoría de la gente lo puede escuchar en las plataformas de streaming. El disco iba a salir en otoño de 2019, el mismo año que ‘Madame X’, pero su lanzamiento finalmente no se produjo entonces y parece que será en 2021 cuando vea la luz.

¿Qué ofrece Mirwais en su primer single en solitario en más de 20 años? ‘2016 – My Generation’ llama la atención por su agresiva base rítmica, próxima al acid house y al hardcore, y diseñada para ser un rompepistas de esos que parece que van a explotar en cualquier momento. La producción arranca con unos coros gregorianos similares a los de ‘God Control‘, que vuelven a aparecer más adelante en la grabación, e incorpora elementos de «French House» así como vocoders y guitarras eléctricas tratadísimas que bien podrían ser completamente electrónicas. A diferencia de lo que Mirwais dio a entender hace unos meses en sus redes, ‘2016 – My Generation’ no incluye letra alguna y es completamente instrumental.

Lo bueno de ‘2016 – My Generation’ es que es bailable, y emita una energía implacable, brutal, pero por alguna razón no termina de sonar tan excitante como probablemente pretende. El productor supo innovar en ‘Production’ fusionando electrónica con guitarras acústicas y sus dos primeros trabajos con Madonna siguen sonando vigentes a día de hoy, como si se resistieran a envejecer. Tampoco hay que olvidar que Mirwais co-produjo ‘Future Lovers’, probablemente el mejor no-single de ‘Confessions on a Dancefloor’, y que en los años siguientes no ha estado parado viviendo de los royalties de ‘Music’, como recordamos hace poco en un artículo, sino que ha trabajado para gente tan dispar como Paul McCartney, Uffie, Fischerspooner o Mika.

‘2016 – My Generation’ no suena tan emocionante como el trabajo descrito en el párrafo anterior… en realidad parece un tema medio olvidado de los Chemical Brothers. Mirwais ha explicado que el título de la canción «describe un nuevo mundo que ya está aquí, pero en una forma acumulada», pero la producción de ‘2016 – My Generation’ tiene más de «retro» que de «futuro», y muy poco de «nuevo mundo». ¿Cómo puede sonar más moderno ‘Production’, un disco que este mes de abril ha cumplido 20 años, que este nuevo single publicado en 2021 que apela al año 2016?

El videoclip de ‘2016 – My Generation’ es animado y repasa un sinfín de referencias culturales, sociales y religiosas, de Mickey Mouse a la simbología nazi pasando por religiones como el budismo, superhéroes como Spiderman; mil marcas, de Apple a Facebook pasando por Supreme, e incluso una imagen de Vladimir Putin haciéndose un selfie. El vídeo es una «visión panorámica de un retrofuturo desmaterialiado y escandaloso». Un viaje más interesante que la canción a la que pone imágenes.