Kings of Convenience anuncian su primer disco en 12 años, estrenan single y comparten fechas en España

Kings of Convenience, el querido dúo de folk-pop compuesto por los noruegos Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe, han anunciado su primer disco en 12 años. ‘Peace or Love’ sale el 18 de junio y, efectivamente, es el primer trabajo largo de Kings of Convenience desde que, en 2009, editaran el estupendo ‘Declaration of Dependence‘. Ya entonces se les había echado de menos porque su anterior disco, ‘Riot on an Empty Street’, databa de 2004. El primero, ‘Quiet is the New Loud’, salió en 2001 y el pasado mes de enero cumplió 20 años de vida.

El primer avance de ‘Peace or Love’ es ‘Rocky Trail’, según la nota de prensa oficial “otra clásica composición de Eirik que se escapa a la estructura estrofa-estribillo-estrofa” y un tema que es «pop, pero no como el que conocemos”. El tema, de ritmo cercano a la bossa nova y decorado con violines y percusiones tipo vibráfono, habla sobre atreverse a decir las cosas que no se han dicho y sobre echar una mano a quien lo está pasando mal: «quizá me podrías haber dicho que había un mundo en tus hombros del que necesitabas deshacerte, quizá podía haberte ayudado con eso, el peso no es fácil de llevar, pero nunca sabes».

Sobre el disco, se explica que «‘Peace or Love’ es el sonido de dos viejos amigos explorando la última fase de sus vidas juntos, para encontrar nuevas maneras de captar la escurridiza magia». Ha sido grabado «a lo largo de 5 años en diferentes ciudades y suena tan fresco como la primavera: 11 canciones sobre la vida y el amor con la seductora belleza, la pureza y la claridad emocional que cabe esperar de Kings of Convenience».

El regreso de Kings of Convenience llega con el anuncio de una gira que arrancará en Reino Unido y que pasará por España el próximo mes de octubre. Estas son las fechas:

18 octubre, Madrid – Teatro Lope de Vega

19 octubre, Valencia – La Rambleta

21 octubre, Barcelona – L’Auditori