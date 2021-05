A.G. Cook, Sarah Bonito y Hannah Diamond hacen la balada del futuro

A.G. Cook es uno de los nombres que han pasado esta semana por la playlist «Ready for the Weekend» gracias a su último lanzamiento, un remix de ‘The Darkness’ con Sarah Bonito, integrante de la banda de indie pop británica Kero Kero Bonito, y Hannah Diamond, quien junto a A.G. Cook es uno de los miembros fundadores del colectivo PC Music que tanto ha contribuido a modernizar (o más bien «futurizar») el pop contemporáneo. La versión original de ‘The Darkness’ aparece en ‘Apple‘, uno de los dos discos que Cook publicó el año pasado (el otro era el álbum de 7 discos ‘7G‘).

‘The Darkness’ no era una de las canciones que destacábamos en nuestra reseña de ‘Apple’ en un primer momento, pero el remix con Sarah Bonito y Hannah Diamond mejora con creces la grabación original. Cook ha contado que es la canción de ‘Apple’ que más escribió desde la perspectiva de «componer canciones pop para otra gente», y así considera que las «melodías vocales» de ‘The Darkness’ así como la prominencia de «sonidos tipo sintetizador» en la grabación la acercan a su trabajo más pop. No obstante, asegura que no quería hacer una canción pop demasiado obvia.

El remix de ‘The Darkness’ termina por ajustar algunos tornillos sueltos que se quedaron colgados en la grabación anterior. Por un lado, Sarah Bonito y Hannah Diamond cantan mejor que A.G. Cook y poseen voces más bonitas, interesantes y moldeables y, por el otro, la producción de ‘The Darkness’ suena más refinada esta vez, depurada al máximo. El resultado es una balada de trance-pop futurista (casi) perfecta. La escuchas y piensas que este es el tipo de pop que nos deparaba el futuro, pero que ya está entre nosotros: las cantantes suenan tan mimetizadas con la producción que sus voces parecen producidas por un sintetizador de voz.

Pero ‘The Darkness’ es una canción hecha por seres humanos aunque no lo parezca, y su historia está dedicada al amor. Sarah ve su «reflejo» en el espejo y desea salir para ser «libre», pidiendo a su amante que le coja de la mano para mostrarle «el mundo que hay a mi alrededor», y Hannah se siente «triste» porque «el amor en la vida es difícil» y su persona amada está «lejos» de ella. El estribillo «cada vez que miras a los ojos» seguiría emocionando en formato acústico.

El de ‘The Darkness’ es uno de varios remixes de ‘Apple’ que Cook ha dado a conocer en las últimas semanas. Los otros dos son ‘Oh Yeah’ con Caroline Polachek y ‘Beautiful Superstar’ con EASYFUN. También existe un remix de ‘2021’ (del disco séptuple) con umru. ¿Se viene álbum de remezclas? Bienvenido sea.