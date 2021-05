Sesión de Control: Medalla y su ‘Rey emérito’, Maria Escarmiento y su tema reptante, BEA PELEA y su bachata, Mujeres con Cariño…

Mujeres van a lanzar un EP en celebración de su carrera, acompañados de amigos como Carolina Durante, Cariño, Los Punsetes y Nueva Vulcano. De momento han compartido ‘Al final abrazos’ con Cariño en lo que su sello Sonido Muchacho ha calificado como «la canción más bonita del año». Es de progresión mitad garajera mitad Planetas. Con ellos arrancamos una nueva edición de «Sesión de Control», la playlist que repasa las novedades de la música nacional o en español. Quienes también sacan disco con amigos son Triángulo de Amor Bizarro, que van a revisitar su último álbum junto a colegas del underground. Hemos conocido varios adelantos y ahora es el turno de la revisión que les han hecho Biznaga.

Nada que ver el ‘Triángulo de verano’ que nos presenta el dúo barcelonés de indie pop electrónico Kids from Mars, más popero. Continúan haciéndonos bailar dos de los grupos de la escena favoritos en redacción: blackpanda y REYKO. Bounties y Galgo Lento nos llevan a los tiempos de Chicks on Speed sin perder de vista ni a los Smiths ni el bedroom pop actual. Vasseta y Tao G se entretienen entre las distorsiones vocales de Daft Punk y el hip hop. SIMONA ha publicado una ‘LLUVIA’ mitad influida por los imperativos de la moda latina/trap, mitad por los beats noventeros. «Estar mojada es lo que me toca» es su estribillo. Aunque para beats noventeros, el tema presto para el «voguing» de MYUKO con Megane Mercury. Nada que ver con la canción reptante que ha sacado María Escarmiento junto a Eigen Risico y Paula; ni con la bachata de BEA PELEA con Los del Control. Entre las revelaciones del último hip hop, La Xinni y por otro lado Bianca Mui, que se define como «una chiquilla haciendo indie urban dream pop» y publica una ‘Cuarentena sin ti’ que puede gustar a seguidores de Babi, Bad Gyal y PUTOCHINOMARICÓN, pues no dista tanto del sonido PC Music.

Los defensores del rock disfrutaréis del nuevo disco de Enamorados, así como del punk pop de Tiburona. Se entregan a la psicodelia sesentera Celistia, mientras el dúo pirenaico LOOKMOM nos hace recordar el sonido Dan Deacon sobre un tema que habla del robo de una moto, aunque no lo parezca.

Medalla «queman una foto del ‘Rey emérito’ para hacerte reír», bajo la producción de Sergio Pérez (Svper) y una manta de sintetizadores en el primer adelanto de su nuevo álbum. Entre las armonías clásicas 60’s y el sonido de gente como La Costa Brava y Alberto Montero, hay que conocer a Flores, proyecto del valenciano Quique Gallo (ex Aullido Atómico). Han publicado un par de temas los barceloneses Súper Gegant, que muchos habréis conocido por el cartel de Vida Festival.

Aquellos que hayáis disfrutado del último trabajo de Maria Arnal seguramente lo haréis también de la canción que han sacado BRONQUIO con Nita de Fuel Fandango (que también han estrenado tema con La Mala Rodríguez). El tema de RomeroMartin (en la imagen) también deambula entre la tradición y la vanguardia. Fernando Vacas se queda con la tradición a secas en ‘Alegrías del romero’.

Tú peleas como una vaca han hecho un «medley» entre Camilo Sesto y Billie Eilish, y en la línea, el proyecto de Kuqui Alegre presenta algo que podrían haber cantado también Varry Brava. Completamos la playlist con más canciones nuevas de Los Pilotos, Maika Makovski, rebe, Bomba Estéreo y Chica Sobresalto (Maialen), que ha sacado un medio tiempo a piano de 5 minutos y medio de duración, consolidando la variada deriva de la última generación OT.