Muere Nick Kamen, autor e intérprete de ‘I Promised Myself’

Nick Kamen ha muerto a los 59 años después de una «larga enfermedad», ha comunicado su familia. El cantante y modelo británico saltó a la fama a la edad de 18 años al protagonizar, en el año 1985, un recordado anuncio de Levi’s en el que aparecía quitándose los pantalones para lavarlos en la lavadora de una lavandería de barrio, quedándose en calzoncillos ante la atónita mirada de un grupo de chicas.

Ante la repercusión de dicho anuncio, Kamen inició su carrera en la música, debutando en 1986 con un single co-escrito por Madonna y con coros de esta llamado ‘Each Time You Break My Heart’ que alcanzó el top 5 en la lista de singles británica. Su primer disco homónimo vio la luz en el año 1987, llegando al top 5 de Italia y al top 40 de Reino Unido. El segundo álbum de Kamen, ‘Us’, estaba producido por Patrick Leonard, mano derecha de Madonna en la época, y la cantante volvía a colaborar con Kamen para hacer coros en ‘Tell Me’, que fue un enorme éxito en Italia.

El tercer disco de Kamen, ‘Move Until We Fly’, llegó al mercado en 1990 auspiciado por el single eurodance ‘I Promised Myself‘, que se convertiría en el mayor éxito de su carrera, escrito por él mismo en solitario. El tema alcanzó el número 1 en ocho países y fue la cuarta canción más radiada de todo el año en Europa, un mercado que le terminaría apoyando mucho más que el anglosajón. En España fue la quinta canción más exitosa de aquel año. ‘Whatever, Whenever’, el último álbum de estudio de Kamen, salió en 1992.

Entre quienes han recordado a Kamen en redes se encuentran Boy George, que ha despedido a «el hombre más tierno del mundo». John Taylor de Duran Duran ha expresado su tristeza por la pérdida de «uno de los hombres más encantadores que he conocido». Suzie, diseñadora y mujer de Nick Cave, ha dicho adiós a su «querido amigo», y la cantante Tanita Tikaram ha destacado su humildad: «no tenía el ego de alguien que acababa de encender el mundo con su extraordinaria belleza».

