Kase.O y SFDK tienen para la pandemia o la prensa en su nuevo hit conjunto

Kase.O y SFDK, dos iconos del rap de nuestro país, acaban de entrar en la lista de singles española con su nuevo tema conjunto, ‘Ringui Dingui’. El videoclip, publicado el pasado 22 de abril, resiste entre los 10 más vistos en Youtube a día de hoy, por lo que parece estar confirmándose un hit y muy merecidamente. ‘Ringui Dingui’ es hoy la «Canción Del Día».

Publicado en el EP ‘Divertimentos’ de Kase.O, ‘Ringui Dingui’ no es en absoluto un tema menor en la discografía del rapero zarazogano, sino una sobrada de flow y rimas a cada cual más memorable, en las que Kase.O y SFDK no dejan títere sin cabeza, sin abandonar el humor. La rapidez y agilidad de los raps espetados por ambos contrastan con el exquisito fondo musical, que parece inspirarse en el estándar del jazz de los años 50 ‘The Beat Goes On‘ compuesto por Sonny Bono.

- Publicidad -

«Prepárate un poquito para la que se prepara / solo veo gente con la mente mermada / mucha información pero nadie sabe nada» es la gran declaración que deja esta canción en la que también recibe la pandemia o la prensa. «De luto vestimos muchas viudas / Yo te ejecuto por ser un puto Judas», «nadie le ha besao la cara / culpar al MENA es de majaras», «cultura segura pa que puedan verme / pero si entran la mitad no compensa moverme» son algunas de las líneas que recoge esta composición, intercaladas con otras más personales tipo «nací en el 80, me echan 50 / fotos en la playa no me rentan».

En esta producción de Acción Sánchez, especialmente la prensa vuelve a recibir en una rima como «timo no es lo mismo que robo / el periodismo marca el ritmo del globo» mientras otro verso plasma un sentir general que vincula los intereses políticos con la cobertura mediática: «creo que los políticos sobran / igual que los periodistas que de políticos cobran / igual que todos los jueces que de políticos cobran / y toda la gente engañada, ¡no sé cómo lo logran!»

- Publicidad -

Entre menciones al toque de queda y referencias tanto propias (‘Esto no para’ de Kase.O) como ajenas (‘Borriquito’ de Peret), como menciona un usuario en los comentarios de Youtube, se cuela un estribillo desenfadado que viene a relajar toda la carga anterior. Buscado o no, el estribillo «va en boogie, por la playa va en boogie / en un boogie por la playa le vi» suena casi como «de jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi» porque de hecho ‘Rapper’s Delight‘ parece haber sido otra de las inspiraciones de la canción.