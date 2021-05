Florence + the Machine, entre Broadway y la gran pantalla, avanza ‘Call Me Cruella’

Florence + the Machine ha vuelto a la actualidad musical pero no porque saque disco, pues de momento no se sabe nada de un posible sucesor de ‘High as Hope‘, su último álbum hasta la fecha, lanzado en 2018. La cantante británica ha decidido dar un nuevo paso en su carrera aproximándose al mundo de la interpretación, eso sí, sin salir del ámbito musical.

La autora de ‘Lungs‘ ha firmado la canción principal de ‘Cruella’, la nueva película de Disney que cuenta la historia de Cruella De Vil. La canción se titula ‘Call Me Cruella’ y sale el 21 de mayo junto a la banda sonora completa, que incluirá clásicos como »Whole Lotta Love’ de Ike & Tina Turner, ‘One Way or Another’ de Blondie o ‘Should I Stay Or Should I Go’ de The Clash.

Un fragmento de ‘Call Me Cruella’ se puede escuchar en el tráiler oficial de la película y apunta a una composición medio acústica medio épica, melódicamente próxima a Evanescence por raro que parezca, pero es solo una especulación basada en pocos segundos de audio. La película, protagonizada por Emma Stone, se estrena el 28 de mayo en Estados Unidos.

Por otro lado, Florence ha sido noticia recientemente por conocerse que escribirá la música para un nuevo musical de ‘El Gran Gatsby’ que prepara Broadway. Florence escribirá las letras de las canciones y compondrá la música junto al pianista Thomas Bartlett, más conocido coo Doveman y con quien la británica ya trabajó en 2019, en la canción de ‘Juego de Tronos’ ‘Jenny of Oldstones‘.