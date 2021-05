Olivia Rodrigo, técnicamente impecable en Saturday Night Live… ¿pero hay más?

Olivia Rodrigo ha sido la invitada musical este sábado en Saturday Night Live. La cantante californiana ha sucedido a Miley Cyrus, que actuó el sábado pasado, y precedido a Lil Nas X, que lo hará el que viene, en el que será el fin de temporada. Olivia ha cantado en riguroso directo (como ha sido habitual en este programa durante toda su historia) su éxito ‘drivers license’ y también su nuevo single, ‘good 4 u‘. Su álbum de debut ‘SOUR’ sale el próximo viernes 22 de mayo.

Sentada en el piano, Olivia ha comenzado la actuación de ‘drivers license’ para después levantarse y postrarse frente al micrófono, ante el cual la joven cantante ha vuelto a hacer gala de su potencia vocal, como ya hiciera hace unos días en los BRITs. Técnicamente impecable, si bien no está muy claro cuánto logra transmitir la cantante a día de hoy, aunque me atrevo a decir que no mucho, Olivia tampoco ha tropezado en la interpretación de ‘good 4 u’, mucho más animada pues es una canción de pop-punk en el estilo de Paramore o Avril Lavigne, aunque el espíritu macarra de la composición tampoco se haya trasladado en lo vocal: se nota que Olivia viene de Disney y no del underground.

En los primeros días de estreno, ‘good 4 u’ se ha posicionado como la 5ª canción más escuchada en Spotify a nivel global, pues está registrando 4 millones de escuchas diarias. A la vez, ‘deja vu’ y ‘drivers license’ saludan desde los puestos 13 y 22, respectivamente, y aunque sus escuchas van al alza a tiempo de redacción de la noticia, el huracán J Cole se ha puesto de por medio. En España, tanto el vídeo de ‘good 4 u’ como el directo de Saturday Night Live se encuentran entre los más vistos en este momento. Abajo os dejamos con las dos actuaciones y también con un directo de ‘deja vu’.







