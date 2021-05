Chica Sobresalto es el nuevo número 1 de álbumes en España con ‘Sinapsis‘. El álbum debut de Maialen, concursante de Operación Triunfo 2019, reemplaza en esta posición a C. Tangana con ‘El Madrileño’, que baja a la segunda posición, y es por supuesto la entrada más fuerte de la semana. ‘Sinapsis’ que presenta concepto relacionado con la psicobiología e influencias musicales de Love of Lesbian, Zahara o Amaral y ha producido singles como ‘Selección natural’, ‘Adrenalina’ o ‘Fusión del núcleo’, también ha sido el vinilo más vendido de la semana en nuestro país.

Entre las entradas de la semana cabe destacar la de J. Cole con ‘The Off-Season‘ en el número 30: es la primera entrada que el rapero estadounidense coloca en la tabla de Promusicae, pues no lo había logrado hasta ahora con ninguno de sus anteriores trabajos.

Y mención especial merece St. Vincent, que mete ‘Daddy’s Home‘ en el número 48 de la clasificación, la mejor posición histórica de su carrera en España pese a haberse quedado lejos de ser uno de sus mejores discos (desde luego no en cuanto a producción, que suena de lujo). No obstante, ‘Daddy’s Home’ es top 14 en la tabla de vinilos: está claro cuál es el formato favorito de sus fans. En nuestro país, ‘MASSEDUCTION‘ no pasó del top 76 y ‘St. Vincent‘ no pasó del top 70.

Ayudados por la venta de vinilos, The Black Keys firman de hecho la segunda entrada más fuerte de la semana con su nuevo álbum de versiones, ‘Delta Kream’, que entra en el número 8 de la lista de álbumes general y en el 6 de la lista de vinilos, mientras Los Suaves alcanzan el número 3 de la lista de vinilos con la reedición de su álbum ‘Santa Compaña’, número 23 en la tabla general. Así queda la lista de entradas de la semana en Promusicae. En la de vinilos destaca la entrada de ‘Ese éxtasis‘ de Tulsa en el número 32.

8.- The Black Keys / Delta Kream

11.- Bala / Maleza

23.- Los Suaves / Santa Compaña (Reedición 21)

30.- J. Cole / The Off-Season

35.- Pedro Guerra / El viaje

42.- Paul Weller / Fat Pop

48.- St. Vincent / Daddy’s Home

68.- Crosby, Stills, Nash & Young / Déja vu (50th Ann Deluxe Edition)

72.- Mama Ladilla / Exhuma y sigue

96.- L.A. / Evergreen Oak

98.- Fear Factory / Demanufacture