Lady Gaga anuncia reedición de ‘Born this Way’ con una loca versión bounce de ‘Judas’ por Big Freedia

Este 23 de mayo se han cumplido 10 años desde el lanzamiento de ‘Born this Way‘, el segundo álbum de Lady Gaga (o tercero si se entiende ‘The Fame Monster’ como un proyecto por separado). ‘Born this Way’ vendió menos que ‘The Fame’ pero dejó un primer single histórico que se ha convertido en un emblema de la lucha por los derechos LGBTQ+, fue el segundo disco más vendido de todo 2011 solo por detrás del huracán Adele y hoy es considerado por muchos el mejor disco de la artista o, por lo menos, el que mejor representa al icono.

«‘Born this Way’ es la sublimación de Lady Gaga en su obra magna: un disco que cruza dance-pop y electrónica con su pasión por el rock duro de Metallica o Judas Priest, tan excesivo como su propia autora, dotado de una producción guarrísima que le está enseñando la peineta a las convenciones de la industria, y estéticamente siniestro, oscuro y asqueroso en el mejor de los sentidos» es la valoración que dejaba quien esto escribe sobre ‘Born this Way’ en nuestra búsqueda del mejor disco de la artista. «Es el disco en el que Lady Gaga se convirtió en el «monstruo» sobre el que había estado cantando».

El 18 de junio, Lady Gaga celebrará el décimo aniversario de ‘Born this Way’ con una reedición que incluirá el álbum estándar (si te gustaban los bonus tracks, sorry pero no estarán) y un segundo CD con versiones de sus pistas que han hecho otros artistas. De momento se puede escuchar la revisión de ‘Judas’ realizada por Big Freedia… o «perpetrada», dirán algunos, porque la canción está hecha para dividir. Una versión 100% suis generis y loquísima con la que la reina del bounce transforma ‘Judas’ en eso mismo, una locura de bounce para quemar zapatilla en los carnavales.

En contraste, Lady Gaga también ha sido noticia en las últimas horas por aparecer en la reunión de ‘Friends’, como estaba anunciado. Germanotta se ha transformado en la amiga hippy de Phoebe para cantar juntas su mítico ‘Smelly Cat’. Por poco se queda atascada en el umbral de la puerta de la cafetería por culpa de su guitarra pero la cantante sale airosa.

I’m sorry but Lady Gaga can make Smelly Cat absolutely slap pic.twitter.com/V9DgdcJbso — Liv Marks (@OliviaLilyMarks) May 27, 2021

