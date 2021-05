Adiós a B.J. Thomas, intérprete de «Raindrops» y ‘Hooked on a Feeling’

B.J. Thomas ha muerto a los 78 años como consecuencia de un cáncer de pulmón. El artista será recordado para siempre por haber sido el intérprete de ‘Raindrops Keep Falling On My Head’, la gran obra maestra de Burt Bacharach y una de las composiciones favoritas de la historia de nuestra redacción, desde siempre.

El tema logró hacerse con el Oscar a Mejor Canción tras haber sido editada a finales de los años 60, siendo número 1 durante un mes en el Billboard Hot 100 a principios de 1970. Su éxito también llegó a España y pudo alcanzar el puesto 17 de nuestra lista de singles en febrero de aquel año.

- Publicidad -

B.J. Thomas llegó a tener otros éxitos como ‘I’m So Lonesome I Could Cry’, ‘(Hey Won’t You Play) Another Somebody Done Somebody Wrong Song’ y la primera versión que se hizo de la célebre ‘Hooked on a Feeling’ en 1969, llevándose varios premios Grammy entre los años 1977 y 1981. Durante los 80 también continuó conquistando las listas country estadounidenses, incluso publicando música durante el siglo XXI, ya con menor repercusión.

It is with profound sadness we confirm the passing of BJ Thomas. pic.twitter.com/l2zrmtfmKw — BJ Thomas (@TheBJThomas) May 29, 2021

- Publicidad -