Olivia Rodrigo, también número 1 en España con ‘Sour’

Olivia Rodrigo ha sido noticia en el plano internacional por las buenas ventas conseguidas a nivel internacional con su notable disco ‘Sour’, que ha sido número 1 en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Holanda, Noruega y otros territorios.

Ese éxito se reproduce también en España a pesar de que el alcance de ‘drivers license’ ha sido más reducido en este país al reggaetón entregado. ‘Sour’ debuta en la cima de la lista española de álbumes por encima de C. Tangana, que queda en el puesto 2. Además, Olivia Rodrigo coloca varias canciones del álbum en la lista de singles: ‘good 4 U’ sube al puesto 13, ‘drivers license’ sube al puesto 43 certificada como platino, ‘deja vu’ sube al 56, y después entran ‘traitor’ al 71, ‘brutal’ al 78, ‘enough for you’ al 89 y ‘happier’ al 92. Sin duda, será uno de los discos del año en el plano comercial.

Llega al top 5 ‘Autobiografía’ de Duncan Dhu y al top 9 ‘Scaled and Icy’, este último un disco de Twenty One Pilots que se ha quedado sin el número 1 en el plano internacional debido al huracán Olivia Rodrigo. Relegado al puesto 3 en Reino Unido y Estados Unidos, y al puesto 6 en Francia y Alemania, no será el mayor éxito del dúo.

Pero quizá la noticia de la semana nos la dejen los ganadores de Eurovisión, Måneskin, que llegan al puesto 16 de álbumes con ‘Teatro D’Ira – Vol. I’, el álbum que contiene el hit ‘Zitti e buoni’… pero también al puesto 45 con ‘Il Ballo della vita’, su álbum de 2018. Furor absoluto e internacional por este grupo, ya con 9 millones de oyentes mensuales a nivel mundial.

Mónica Naranjo sitúa su reedición de ‘Chicas malas’ en el número 10 y la de ‘Puro Minage’ en el número 24. Otras entradas de la semana son ‘El niño’ de Lunay en el puesto 12, ‘Hensito’ de Hens en el 15, ‘Ana Belén 70’ de Ana Belén en el 18, ‘Lazos y nudos’ de Abhir Hathi en el puesto 76 y finalmente ‘All I Know So Far: setlist’ de Pink en el número 100.

Hay que hacer mención a la caída de Chica Sobresalto en su segunda semana, pues ‘Sinapsis’ pasa del número 1 al puesto 68. Cosas que suceden en los tiempos del streaming, y cuando casi todos tus fans se compran tu disco la semana -o incluso el día- de salida.