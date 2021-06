La lista de álbumes española sigue liderada no por El Madrileño, que no obstante es top 2, sino por Olivia Rodrigo por segunda semana consecutiva. La entrada más importante, pues se produce directamente en el número 4 solo bloqueada por los discos mencionados y por el de Camilo, es la de ‘A tope amb la vida’ de la banda catalana de reggae-pop Oques Grasses.

‘Dios los cría‘, el nuevo álbum de duetos y canciones revisitadas de Andrés Calamaro, puede habernos parecido decepcionante, pero entra en el número 5 de la lista; y en el 10 se registra la última entrada en el top 10 con ‘Leyendas Vol. 1’ de Carlos Rivera. A partir de aquí, entradas de todo pelaje.

Maika Makovski coloca ‘MKMK’ en el 22, es decir, supera el dato de su disco anterior, convirtiéndose en el mejor de su carrera, pero mucha menos suerte tienen Texas con ‘Hi‘, que entra en el 55, cuando ‘Jump on Board‘ lo hizo en el 23.

Mejores posiciones han logrado en el pasado también La Habitación Roja, quienes no obstante colocan ‘Años luz’ en un nada desdeñable puesto número 27, y en el 28 aparece Moby con su álbum orquestal ‘Reprise’, sobre el que hemos tenido oportunidad de charlar con él en una interesante entrevista.

Precisamente, la nueva colección de Bowie ‘The Width of a Circle’ que celebra el 50 aniversario de su álbum de 1970 ‘The Man Who Sold the World‘ entra en el 71, y antes lo hacen ‘Zenetianos’ de Zenet en el 30, el vinilo de ‘Flamingos’ de Bunbury en el 39, ‘Smoke You Hear Georgia’ de Blackberry Smoke en el 50 y el disco de versiones ‘Origen’ de Juanes en el 69.

Finalmente, el resto de entradas en lista son ‘Krack’ de Lenny Tavárez en el 81 y ‘La raíz del viento’ de Juanito Makandé en el 86. El vinilo más vendido ha sido ‘evermore’ de Taylor Swift tras su esperada publicación, y otro vinilo interesante que entra en lista, en el número 52, es el de ‘Cavalcade‘ de black midi, disco que recientemente hemos recomendado en la web.