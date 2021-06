SAULT anuncian nueva música: ‘NINE’ estará sólo 99 días online

El misterioso grupo SAULT que el año pasado fue aupado por la prensa especializada -en especial la británica, con The Guardian a la cabeza- tiene un nuevo proyecto entre manos. Tras haber aparecido en las listas de los mejores discos de 2020 con ‘Untitled (Black Is)’ y/o ‘Untitled (Rise)‘, su nueva idea será muy particular. El proyecto se llama ‘NINE’, se presupone un nuevo disco y se anuncia en Instagram que solo estará disponible durante 99 días. Al leerse en la web sault.global que «quedan 107 días de ‘NINE'» y no «quedan 107 días para ‘NINE'», se cree que el disco se desvelará el día 25 de junio, que además es viernes, día normal de lanzamientos, y se retirará a principios de octubre. Habrá vinilos y llegada a las plataformas de streaming normales, además de descargas en la enlazada web.

