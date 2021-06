Damon Albarn ultima ya su segundo disco en solitario

Damon Albarn ha fichado por Trangsressive Records, tal y como ha dado a conocer hoy el sello que, desde el año 2004, ha publicado a artistas como Mystery Jets, SOPHIE, Alvvays o que recientemente ha lanzado el estupendo debut de Arlo Parks. De manera más interesante, el sello señala en su comunicado que Albarn acaba de «dar los últimos retoques a su esperado segundo álbum en solitario, del cual se darán a conocer muy pronto todos los detalles».

En los 6 años que han pasado desde el lanzamiento de ‘Everyday Robots‘ el mundo ha visto un nuevo álbum de Blur, el notable ‘The Magic Whip’, varios álbumes de Gorillaz como han sido los irregulares pero reivindicables por momentos ‘Humanz‘, ‘The Now Now‘ y ‘Song Machine, Season One: Strange Timez‘ y también un más que notable nuevo trabajo largo de The Good, the Bad and the Queen.

- Publicidad -

La última noticia que se tenía relacionada con la carrera de Damon Albarn en solitario es que el artista preparaba un proyecto de directo llamado ‘The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows’ que iba a empezar en 2020, pero todos sabemos cómo acabó aquello. Las fechas de este concierto inspirado en la naturaleza finalmente han sido pospuestas a 2022.

- Publicidad -