El trompetista y compositor estadounidense asociado a la vanguardia Jon Hassell ha fallecido a los 84 años de edad por causas naturales. Hassell será recordado por ser el artífice de una estética musical llamada «cuarto mundo» con la que dio lugar a «un sonido primitivo a la par que futurista en la que se mezclan estilos de varias etnias del mundo con técnicas electrónicas avanzadas». Dicha estética se materializó en su álbum de 1980 conjunto con Brian Eno llamado ‘Fourth World, Vol. 1: Possible Musics’, en el que Eno después se inspiró para grabar el más comercial ‘My Life in the Bush of Ghosts’.

Inspirado tanto en el trabajo de Miles Davis como en la técnica vocal india Kirana gharana, que aprendió de Pandit Pran Nath y aplicó a la trompeta; o en la música minimalista, pues de hecho trabajó con Terry Riley o La Monte Young y de hecho fue alumno de Karlheinz Stockhausen, Hassell desarrolló una carrera enormemente valorada en la historia de la música ambient. Su debut de 1977 ‘Vernal Equinox’ se considera uno de los mejores del género y su sonido de «cuarto mundo» se estima que se adelantó por 40 años a las prácticas musicales actuales facilitadas por la globalización. Como contó Hassell en su descripción de este estilo, su objetivo con él era «proporcionar un primer paso hacia la inevitable fusión de culturas (que se avecina) a la vez que proporcionar un antídoto para la «monocultura» global creada por la colonización de los medios de comunicación».

Autor de otros álbumes tan queridos como ‘Dream Theory in Malaya: Fourth World Volume Two’, inspirado en la música de la población aborígen de Malaya, o ‘Aka/Darbari/Java: Magic Realism’, que fusionaba electrónica con sonidos del Sudeste asiático, Hassell siguió publicando álbumes hasta el año pasado, cuando lanzó la segunda parte de su serie «pentimento» ‘Seeing Through Sound’. No obstante, la trayectoria de Hassell es conocida también por la ristra de artistas con los que colaboró, de Talking Heads (Hassell participó en su influyente álbum de 1980 ‘Remain in Light’) a Peter Gabriel pasando por Tears for Fears, Ani DiFranco, Carl Craig, k.d. lang, Mandalay, Guy Sigsworth o Stina Nordenstam.







