Big Red Machine, el dúo de folk-rock estadounidense compuesto por Justin Vernon de Bon Iver y Aaron Dessner de The National, ha anunciado que su nuevo disco ‘How Long Do You Think It’s Gonna Last?’ sale el 27 de agosto. El título del disco ha sido idea de Taylor Swift, una de las varias artistas invitadas en el largo, pues aparece en hasta dos pistas, ‘Birch’ y ‘Renegade’.

Como todo el mundo sabe, los últimos dos discos de Taylor Swift, los boscosos ‘folklore‘ y ‘evermore‘, han sido producidos por Aaron Dessner y, de hecho, Bon Iver ha aparecido en sendos álbumes como artista invitado, exactamente en los cortes ‘exile’ y ‘evermore’. Taylor devuelve ahora el favor a sus colegas colaborando en un disco en el que también han participado otros artistas de nivel como Fleet Foxes, Sharon van Etten, Lisa Hannigan o My Brightest Diamond.

Otra de las artistas que participan en ‘How Long Do You Think It’s Gonna Last?’ es Anaïs Mitchell, que interpreta la canción que avanza el álbum, la balada otoñal ‘Latter Days’, y que aparece también en las pistas ‘Phoenix’ y ‘New Auburn’. ‘Latter Days’, en la que es perfectamente audible la voz de Justin Vernon, es una canción bonita y agradable, teñida de nostalgia, que parece hablar sobre el paso del tiempo. En su letra aparece el título del disco.

How Long Do You Think It’s Gonna Last?:

01 Latter Days (ft. Anaïs Mitchell)

02 Reese

03 Phoenix (ft. Fleet Foxes and Anaïs Mitchell)

04 Birch (ft. Taylor Swift)

05 Renegade (ft. Taylor Swift)

06 The Ghost of Cincinnati

07 Hoping Then

08 Mimi (ft. Ilsey)

09 Easy to Sabotage (ft. Naeem)

10 Hutch (ft. Sharon Van Etten, Lisa Hannigan and My Brightest Diamond]

11 8:22am (ft. La Force)

12 Magnolia

13 June’s a River (ft. Ben Howard and This Is The Kit)

14 Brycie

15 New Auburn (ft. Anaïs Mitchell)