Ana Torroja lanza hoy 2 de julio ‘Mil razones’, su primer disco en 11 años. Corría 2010 cuando la cantante madrileña editaba el que entonces era su primer trabajo de material inédito en 7 años, ‘Sonrisa‘, un trabajo de pop positivo, luminoso y buenrollista que dejó el exitoso tema titular pero que, entre colaboraciones tipo Miguel Bosé y letras demasiado cursis, se quedó lejos de ser uno de los mejores o más interesantes de su carrera.

No iba a ser el caso de ‘Mil razones’ desde que se supo que, ‘Llama‘, el primer single de Ana Torroja en mucho tiempo, estaría producido por El Guincho y Alizzz y co-escrito por Rosalía, además de por los beatmakers Livinlargeinvenus. ‘Llama’ se postulaba ya como uno de los mejores singles de la carrera en solitario de Ana Torroja, en un momento en que ya se sabía que la ex integrante de Mecano había compartido estudio con dos de los productores de electrónica más pujantes de nuestro país, Henry Saiz y Pional.

- Publicidad -

Ambos aparecen en cortes de pop electrónico medio underground ya conocidos por todos como ‘Antes’, ‘Ya fue’ o ‘Ya me cansé de mentir’ junto a otros productores como Luis Deltell o Miguel Barros, hasta el punto de que la mayor sorpresa que deja ‘Mil razones’, aparte del sonado dueto con Alaska en ‘Hora y cuarto’, co-escrita por Oscar Ferrer de Varry Brava, es la producción única de Ática en ‘Volver’, que cuenta entre sus autores a Jorge Escorial Moreno, quien no es otro que Recycled J.

Rosalía aparece hasta en tres pistas como co-autora, estas son, la mencionada ‘Llama’, la clubera ‘Cuando tú me bailas’ y ‘Mil razones’, una de las pocas incluidas en el disco que todavía no se habían dado a conocer. Es el «focus track» y abre nuestra playlist de novedades actualizada. Curiosamente, para ser una producción de Alizzz y Henry Saiz, ‘Mil razones’ no puede coger más la estela del sonido de ‘El mal querer’ gracias a su sonido 100% ‘Malamente’ por el que además asoman palmas, percusiones tipo cristal o samples de cuchillos.

- Publicidad -

Puedes comentar ‘Mil razones’ en la sección de comentarios de la web o en el hilo de Mecano en nuestros foros y recordar nuestra entrevista con Torroja aquí.