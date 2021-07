«Toni Cantó, no te contratan porque ERES MÁS MALO QUE LA DROGA»

Toni Cantó vuelve a estar en el ojo del huracán. Tras su paso por UPyD y después Ciudadanos, partido que abandonó medio llorando frente a las cámaras, dolido por su último giro al centro político, el actor ha sido escogido por Isabel Díaz Ayuso para liderar la Oficina del Español en la Comunidad de Madrid. Una oficina dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte que pretende que la ciudad sea «la capital del español en Europa», lo que, por si no fuera lo suficientemente absurdo, porque no hay otro país hispanoparlante en Europa ni por tanto ciudad más grande en que se hable castellano en el continente, ha topado con el cabreo de Salamanca, que se considera más o menos lo mismo. Según los datos de la ciudad, 35.000 estudiantes cada año escogen Salamanca para aprender castellano.

La polémica de los que consideran esta designación a dedo, “un chiringuito ad hoc a costa del dinero de madrileños y madrileñas”, como así lo ha tildado una portavoz del PSOE, se ha unido al rescate de una vieja entrevista con El Español de 2019 en la que Toni Cantó aseguraba que “no podía trabajar en Cataluña por hacer teatro en español”.

La actriz y humorista Ana Morgade ha acudido a Twitter este fin de semana para comentar: “No, chato, yo he trabajado en teatro en Cataluña hablando en castellano tanto como he querido, haciendo obras, shows de Impro y standup. No te contratan porque ERES MÁS MALO QUE LA DROGA”. El tuit se convertía en viral de manera inmediata, recibiendo 33.000 “likes” y siendo retuiteado casi 10.000 veces a la hora de redacción de esta noticia.

No, chato: yo he trabajado en teatro en Cataluña hablando en castellano tanto como he querido, haciendo obras, shows de Impro y standup. No te contratan porque ERES MÁS MALO QUE LA DROGA. pic.twitter.com/nUTmCJAGFh — ana morgade (@ana_morgade) July 3, 2021

