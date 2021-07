Garbage logran su tercer top 1 en JNSP; entran Ed Sheeran, Viva Suecia, Peggy Gou, Tiburona…

Garbage son el nuevo número 1 de JENESAISPOP con el tercer single de su último disco, ‘No Gods No Masters’. ‘Wolves’ repite lo logrado por dos canciones tan dispares de su repertorio como ‘Big Bright World’ en 2012 y ‘Even Though Our Love Is Doomed’ en 2015: parece que nuestro público nunca se decide por el primer single de sus discos pero luego cae rendido al álbum.

La entrada más fuerte es la de Ed Sheeran con ‘Bad Habits’ en el número 3, seguida por lo nuevo de Natalie Imbruglia. El público también da su aprobación a Peggy Gou, Viva Suecia y Tiburona.

Si aún no conocéis estas canciones, recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Vota por todas las canciones que te gusten Amaia, Alizzz / El encuentro

Amber Mark / Competition

Angel Olsen, Sharon van Etten / Like I Used to

Arab Strap / The Turning of Our Bones

Ava Max / EveryTime I Cry

Baiuca, Rodrigo Cuevas / Veleno

Billie Eilish / Lost Cause

Billie Eilish / NDA

Billie Eilish / Your Power

Bobby Gillespie, Jehnny Beth / English Town

Cabiria / Via Torino

Chica Sobresalto / Selección natural

Christina Rosenvinge / My Life Again

CHVRCHES, Robert Smith / How Not to Drown

Courtney Barnett / Rae Street

Depresión sonora / La casa del árbol

Diana Ross / Thank You

Doja Cat / Need to Know

Doja Cat, SZA / Kiss Me More

Dua Lipa / Levitating

Dua Lipa / Love Again

Ed Sheeran / Bad Habits

Garbage / Wolves

Jessie Ware / Please

La La Love You, dani / El día de Huki Huki

Lana del Rey / White Dress

Laura Mvula / Got Me

Lorde / Solar Power

Los Punsetes / Shiseido

Low / Days Like These

Lucy Dacus / Hot & Heavy

Mabel / Let Them Know

Maika Makovski / I Live in a Boat

Måneskin / ZITTI E BUONI

Mø / Live to Survive

Natalie Imbruglia / Build It Better

Nathy Peluso / MAFIOSA

Novedades Carminha / Típica cara

Peggy Gou, OHHYUK / Nabi

Regard, Troye Sivan / You

SAULT / Bitter Streets

Sons of Kemet / Hustle

Sufjan Stevens, Angelo De Augustine / Reach Out

The Marías / Hush

The Parrots / You Work All Day and The You Die

Tiburona / Sola y feliz

Viva Suecia / La voz del presidente

Wolf Alice / Smile

Zahara / berlin U5

Zahara / MERICHANE Ver resultados