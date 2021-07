Tras las explosivas declaraciones que Britney Spears realizó ante la jueza Brenda Penny en un tribunal de Los Ángeles el pasado 23 de junio, el camino hacia su libertad continúa. Este miércoles, Spears ha vuelto a comparecer en el juzgado para hablar de la tutela bajo la cual ha vivido durante 13 años y le ha sido permitido el derecho de escoger su propio abogado después de que el anterior, Sam Ingham, haya renunciado a su posición tras la declaración de la artista en la que le acusaba de no haberla ayudado a salir de la tutela.

A partir de ahora, Spears será representada por Matthew Rosengart, un reputado abogado que ha llevado casos de Sean Penn, Winona Ryder o Steven Spielberg y que, durante la audiencia judicial de este miércoles, ha cuestionado el papel de Jamie Spears en la tutela de su hija, subrayando los posibles motivos económicos que le mantienen en dicha posición.

Esta vez por teléfono, Britney ha insistido en que desea que su padre se apee de la custodia y que quiere denunciarle por abuso. Ha dicho que «en lugar de que se investigue mi comportamiento o mis capacidades quiero que sea mi padre quien sea investigado». La intérprete de ‘Slumber Party‘, que ha roto a llorar durante su intervención, ha detallado más supuestos abusos sufridos por ella durante la tutela y ha señalado que «no es perfecta» pero que los «episodios» que ha sufrido son «resultado de lo que me han hecho» y que el objetivo de su equipo ha sido «que parezca que estoy loca, lo cual no es así».

En los últimos días, la vida de Britney Spears ha sufrido varios cambios importantes: no solo su anterior abogado Sam Ingham ha renunciado a su posición sino que también lo ha hecho Larry Rudolph, su manager durante 25 años. Rudolph ha asegurado que Britney está «pensando en retirarse oficialmente» y que, por tanto, ya no tiene ningún servicio que ofrecer a la cantante. Britney no ha confirmado esta información por ahora, pero sí ha acudido a Instagram para hablar en sus redes explícitamente sobre la tutela, algo que nunca había hecho. Ha dicho que «todo va viento en popa», que está «feliz» por haber conseguido «un nuevo representante» y ha agradecido a sus fans el apoyo, hasta el punto de concluir su post con el hashtag #FreeBritney, todo un hito pues hasta ahora no lo había utilizado.

Entre las fans de Britney que han apoyado públicamente a la artista se encuentra Madonna, quien ha pedido su libertad, ha comparado su caso con la esclavitud y ha exigido la «muerte al patriarcado codicioso». Y tras la declaración de este miércoles, Ariana Grande ha proclamado «Free Britney» en sus stories. Los apoyos de Madonna y Britney se han sumado a los de otros compañeros y compañeras de profesión como Courtney Love, con la que tiene bastantes cosas en común; Justin Timberlake, Mariah Carey, Cher, Missy Elliott o Miley Cyrus.