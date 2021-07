Tommy Genesis es a la vez «underground y mainstream» en la malvada ‘peppermint’

Tommy Genesis, la rapera de Vancouver autora de trallazos como ‘Tommy‘ o ‘100 Bad’, ha anunciado que su nuevo disco verá la luz el 10 de septiembre bajo el título de ‘goldilocks x’. El tracklist oficial del álbum presenta 11 pistas, entre las cuales se incluyen los recientes singles ‘peppermint’ y ‘a woman is a god’, que has podido escuchar en la playlist de novedades «Ready for the Weekend».

Especial atención merece ‘peppermint’, hoy la Canción Del Día. Es una de esas composiciones de hip-hop duras y malvadas de Tommy Genesis en la que la artista se celebra a sí misma para anunciar que te «robará el dinero y el alma». La artista «sale en las portadas de las revistas» sin esforzarse porque es a la vez «underground y mainstream», es la reina del «fetish rap» a la que todas «copian» y te pide que le «lamas la polla en círculos» porque a ella la llaman «Adán, Eva y Genesis». Tommy es la creación misma.

Similar en estilo a ‘Slumber Party’, el éxito de Ashnikko y Princess Nokia, pero más siniestra, es decir, más próxima a la obra de Junglepussy, ‘peppermint’ cuenta con una producción espectacular de Lil Rich y Good Times Ahead que incorpora sintes pesados y gritos de susto. Tommy Genesis surfea sobre la base sin despeinarse y ofrece un momento melódico en el puente, donde es visitada por unas visiones de «cosas que solo vivo en mis recuerdos».

1. peppermint

2. kamikaze

3. a woman is a god

4. manifesto

5. wet

6. mmm

7. wild child

8. men

9. average

10. baby

11. fuck u u know u can’t make me cry

12. hurricane