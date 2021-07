The Zephyr Bones, el grupo de rock psicodélico cuyo excelente single ‘Black Lips’ se viralizara allá por 2016, ha anunciado que su nuevo disco sale el 22 de octubre. ‘Neon Body’ será el segundo trabajo discográfico de la banda formada por Brian, Jossip, Nico y Marc y el primero desde 2017, pues es en este año cuando se edita su debut ‘Secret Place’. La Castanya volverá a editar este segundo álbum que ya está disponible para reservar en Bandcamp.

Cuatro año después de aquello el sonido de The Zephyr Bones claramente ha evolucionado. El primer single de ‘Neon Body’ lo demuestra con creces. ‘Verneda Lights’ mantiene las guitarras playeras de antaño pero se sujeta en una base rítmica próxima a la música disco, marcada también por el sonido de una gorda línea de bajo casi funk.

Sumando a todo esto la presencia en ‘Verneda Lights’ de unos sintetizadores de cariz psicodélico y casi cósmico, el tema por momentos parece hablar un lenguaje parecido al de grupos coétaneos como Tame Impala o Novedades Carminha. El tema se pierde en un outro final de improvisaciones a los teclados hechas con mucho gusto, a las que se añade el sonido de unos vientos metales que gritan «son los 90» por los cuatro costados, y para bien.

01 So High

02 Verneda Lights

03 No One

04 Afterglow

05 Sparks

06 Neon Eyes

07 Plastic Freedom

08 Rocksteady

09 Velvet

10 Celeste V