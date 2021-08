Ms. Lauryn Hill te lleva a los gloriosos días de su debut en su regreso al rap

El rapero Nas ha publicado estos días su nuevo disco, ‘King’s Disease II’, la secuela de su disco de 2020 que incluye colaboraciones de Eminem, YG y Ms. Lauryn Hill. La autora de ‘The Miseducation of Lauryn Hill‘ aporta un rap a la grabación, algo no tan habitual estos días.

En los últimos tiempos, a Lauryn la hemos podido escuchar cantar en ‘Guarding the Gates’, canción de la banda sonora de ‘Queen & Slim’; en ‘Coming Home’ de Pusha T o en aquel disco tributo a Nina Simone que vio la luz en 2015, además de, por supuesto, en sus directos, pues Lauryn nunca ha dejado de tocar en vivo, pero pocas veces se la ha vuelto a escuchar espetar versos como hace en ‘Nobody’, llevándonos a los gloriosos tiempos de su debut. Lauryn pasa más tiempo llegando tarde a sus conciertos que sacando música pero, por lo menos, nos regala algún tema de vez en cuando.

‘Nobody’ no es, por lo tanto, exactamente una continuación de ‘If I Ruled the World (Imagine That)’, la primera colaboración de Ms. Lauryn Hil con Nas, publicada en 1996 y en la que se limitaba a cantar el estribillo y a hacer coros. ‘Nobody’ es una elegante y sutil producción de neo-soul y hip-hop con tintes jazzy que empieza como una producción de Pharrell pero en realidad es de Hit-Boy, y en la que Lauryn tiene a bien de reírse en sí misma cuando rapea que su «consciencia es como la de Keanu en ‘Matrix’ y que ella «está salvando vidas» mientras los demás «os quejáis de mi poca puntualidad».

La voz de Lauryn al rapear suena desinteresada, despreocupada, como si supiera que ‘Nobody’ no va a cambiar su vida pero, a la vez, la artista deja un verso lleno de confianza en sí misma, empoderado incluso, cuando espeta: «deja que te lo dé con claridad, no necesito convertirme en una parodia de mí misma, yo no estoy en esta mierda por la popularidad». Nadie pensaba lo contrario pero qué bien tenerla de vuelta, aunque sea por un instante.



