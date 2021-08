The Killers recuerdan una triste historia de Utah en ‘Runaway Horses’

Uno de esos discos que han pasado desapercibidos debido a la pandemia fue el año pasado ‘Imploding the Mirage‘ de The Killers, uno de los mejores de 2020 pese a su tibia recepción comercial. Ya se sabe que no siempre calidad y éxito van precisamente de la mano.

Tan sólo un año después, el grupo de Brandon Flowers ha publicado un disco hermano llamado ‘Pressure Machine’ que supone el regreso del guitarrista Dave Keuning tras un álbum de ausencia, y ahora quien se ha ausentado es el bajista Mark Stoermer debido a sus dificultades para grabar durante la pandemia. Mientras la banda ya advierte que su próximo disco, con todos los miembros, podría ser un regreso al rock’n’roll, este es un álbum acústico, intimista e introspectivo, muy influido por el Bruce Springsteen más susurrante, centrado en la infancia de Brandon Flowers en una pequeña comunidad de Utah. ‘Pressure Machine’ será nuestro «Disco de la Semana».

Nephi, de sólo 5.300 habitantes, sin semáforos, y donde Brandon residió desde los 10 hasta los 16 años, acoge esta serie de historias, algunas de ellas amargas (violencia de género, homosexualidad reprimida), y narradas por personajes en una de las dos versiones del largo que se han subido a Spotify. La versión «Abridged» es la que no contiene dichas locuciones.

El álbum no se ha promocionado con ningún single en particular, si bien The Killers ya han interpretado en la tele el tema ‘Runaway Horses’ en televisión, al tiempo que se ha sugerido el mismo para las playlists de novedades de cada viernes. Es hoy nuestra «Canción del Día».

Se trata de una canción llena de nostalgia en la que una voz recuerda el día que un caballo se cayó en un rodeo, dañándose de muerte, mientras toda la multitud contemplaba la dantesca escena entre lágrimas. Brandon Flowers canta después sobre una chica obsesionada con ‘The Bends’, el disco de Radiohead, una chica dejando atrás su infancia, pero también poco a poco sus sueños. «Cambiaste la escuela por anillos de boda y alquiler», dice la letra, antes de anunciar la separación de los protagonistas: «Había una promesa a nuestro paso, pero cambiamos de rumbo, de cabeza hacia lo desconocido».

Flowers ha indicado que la canción es sobre dos personas que creen que van a «terminar una carrera juntos, pero entonces terminan siguiendo dos caminos diferentes. También va sobre volver a casa. No importa donde vayas, o lo lejos que llegues a la deriva, siempre intentarás llegar a casa». El tema cuenta con Phoebe Bridgers a los coros, aunque por el directo, no ha podido pasarse.



