Don Everly ha fallecido en su casa de Nashville este sábado 21 de agosto, como ha informado un/a representante de su familia. El que fuera el mayor de los Everly Brothers, cuyo verdadero nombre era Isaac Donald Everly, tenía 84 años. Su hermano Phil Everly, con quien conformó el ilustre dúo con el que vendió millones de singles a finales de los años 50 y también a principios de los años 60, ya había muerto a principios del año 2014.

El comunicado sobre la muerte de Don indica que «vivió tal y como lo sintió en su corazón a cada momento. Don expresó su aprecio por la habilidad de vivir sus sueños, con su compañera y esposa Adele, y compartiendo la música que hizo de él un Everly Brother».

Entre los artistas que han querido compartir su admiración por Don Everly está Brian Wilson, que ha dicho que los Beach Boys «aprendieron un montón de sus hermosas armonías». También Nancy Sinatra y Dave Davies de The Kinks han tenido algunas palabras. Sinatra ha dicho que «girar con Phillip y Donald fue literalmente apasionante. Tener el privilegio de cantar con sus voces impresionantes e icónicas ha sido uno de los grandes regalos de mi vida».

Hijos de un minero aficionado a la música, Everly Brothers conquistaron las listas de éxito por primera vez en 1957 con un ‘Bye Bye Love’ que lograron situar en el puesto 2 del Billboard Hot 100. A continuación, alcanzarían el top 1 con ‘Wake Up Little Susie’ y después con el gran clásico ‘All I Have to Do Is Dream’ ya en 1958. ‘Cathy’s Clown’ les devolvería al número 1 en 1960, perdiendo el dúo algo de impacto a medida que avanzaba la nueva década, lo que provocaría desavenencias en el grupo y a la postre su separación en 1973. En 1983 hubo una reunión, ya anecdótica, que les llevó no obstante a aparecer en ‘Graceland’ de Paul Simon (1986), ayudándoles a permanecer en la imaginería popular hasta hoy.



We have now lost Don Everly. Touring with Phillip and Donald was literally thrilling. To have the privilege of singing with their breathtaking iconic voices was one of the great gifts of my career. Godspeed, Donald. I love you. pic.twitter.com/Vr8c9ikWAY

