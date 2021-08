Caribou llena de perretes su nuevo himno edificante, ‘You Can Do It’

Caribou ha estrenado una nueva canción por sorpresa, sin que su sello en España especifique absolutamente nada sobre la posible inclusión de la misma en un próximo disco o en algún tipo de EP. Eso sí, podemos recordar que en el caso de su álbum anterior, el excelente ‘Suddenly’, escuchamos ‘Home’ mucho antes de saber que formaría parte de disco alguno. Exactamente 6 meses antes.

Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que ‘You Can Do It’ es una composición importante para Caribou. La que hoy nombramos “Canción del Día” ha de ser relevante para Dan Snaith porque solo en casos muy aislados de su discografía ha realizado videoclips. Y este es de los que no se olvidan. Esto nos contaba el año pasado, justo antes de la pandemia: “Los vídeos son algo muy difícil para mí: desde el punto de vista del sello necesitas un vídeo, pero yo solo quiero hacer un vídeo si hay un vídeo bueno por hacer (…) Mi fotógrafo, Jason Evans, me ayuda mucho, es un gran amigo. Necesito que alguien en el mundo del vídeo me haga clic como me pasa con Jason con las fotos. Es algo difícil porque el artista no puede leer tu mente…”.

‘You Can Do It’, que utiliza el tipo de sintetizadores que vinculamos a los últimos discos de Caribou, y contiene una melodía marca de la casa, es una canción edificante merced a la repetición incansable de un sample con su título: «tú puedes hacerlo». En el último minuto Caribou ha creado un clímax para la misma y una vuelta a la calma inicial, con la elegancia de otros de sus éxitos, como ‘Never Come Back’ o ‘Can’t Do Without You’.

En el vídeo que se ha compartido junto al lanzamiento del tema, una serie de perretes corren primero a cámara alta y recogen después frisbees al ritmo de la producción, marcando sabiamente la estructura de la misma. El vídeo ha sido dirigido por Richard Kenworthy del colectivo Shynola (UNKLE, Radiohead, Coldplay), y está dedicado a Victor Snaith, que ha de ser un familiar de Caribou si recordamos que su verdadero nombre es Daniel Victor Snaith.

La noticia acompaña una serie de actuaciones que Caribou está realizando, muy especialmente en Reino Unido durante los próximos meses:

26 Aug – Margate @ Dreamland

28 Aug – Edinburgh @ Edinburgh International Festival

29 Aug – Lincolnshire @ Lost Village

30 Aug – London @ All Points East

20 Oct – Liverpool @ Invisible Wind Factory

22 Oct – London @ O2 Academy Brixton

24 Oct – Nottingham @ Rock City

25 Oct – Birmingham @ O2 Academy Birmingham

26 Oct – Leeds @ O2 Academy Leeds

27 Oct – Manchester @ Depot Mayfield

19 Jan – Dublin @ Vicar Street

22 Jan – Gateshead @ Sage Gateshead

24 Jan – Glasgow @ Barrowland Ballroom

25 Jan – Bristol @ O2 Academy Bristol

30 Jan – Brighton @ Brighton Dome



