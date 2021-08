El himno veraniego de Remi Wolf

Remi Wolf es una joven cantante pop estadounidense de 25 años que debutará definitivamente en el mundo de la música el próximo 15 de octubre, cuando lance su álbum debut, ‘Juno’, un nombre que en la mitología romana equivalía al de Hera, diosa del matrimonio y reina de los dioses. Para que conozcas más de ella, te contamos todos los detalles de su música.

Aunque ya publicó un primer single para tal álbum hace un mes, ‘Liquor Store’, el anuncio del largo se conoció hace unos días, viniendo acompañado de dos singles nuevos, ‘Quiet On Set’ y ‘Grumpy Old Man’, que tuvieron bastante buena acogida en algunas playlists de novedades en Spotify.

- Publicidad -

Wolf describe el primero de ellos, más orientado hacia el hip hop, como una canción «llena de psicopatía». En el videoclip podemos ver a una Remi que se muestra prácticamente perdiendo la cabeza, según ella: «por mucho que la canción sea tonta y divertida, realmente refleja mi vida y mis sentimientos en ese momento… exceso de trabajo, maníaco, imprudente e infantil».

Wolf define su segundo tema, el veraniego ‘Grumpy Old Man’, como una canción en la que se inspiró con «algunas de las cosas más benignas que pueden irritarme y ponerme a la defensiva, lo que me hace sentir vieja, frágil y descuidada», y así lo demuestra con una letra de tono agresivo si se analiza detenidamente, pero bastante calmada si se escucha acompañada de su videoclip. «Canción del Día» hoy, está más en la estela del indie-funk veraniego que tanto se ha escuchado en los últimos tiempos, muestra de una versatilidad que ya se dejó caer en su EP ‘I’m Allergic to Dogs!’ (2020), que contenía su pequeño hit ‘Photo ID’ junto a Dominic Fike.



- Publicidad -

En lo que respecta a su álbum debut, Remi explica que su creación viene de todos «los cambios que estaban sucediendo en mi vida mientras creaba estas canciones y creo que mi álbum refleja realmente los sentimientos de tensión y liberación que estos cambios provocaron en mí». Además, afirma que «cada canción de este disco es una instantánea vívida de lo que estaba pasando en mi vida y en mi mente el día que escribí cada una».

Liquor Store Anthony Keidis wyd Guerrilla Quiet On Set Volkiano Front Tooth Grumpy Old Man Buttermilk Sally Sexy Villian Buzz Me In Street You Live On

Parece que Wolf promete un gran torbellino de emociones con sus temas, algo que ha conseguido transmitir bastante bien con sus primeros tres singles, pero lograrlo otras diez veces puede ser algo complicado. Todo se verá en octubre.





Lo mejor del mes: