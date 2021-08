Michael Milosh de Rhye, denunciado por su ex mujer por abuso sexual y violencia de género

Michael Milosh, desde 2017 ya único integrante de Rhye, ha sido denunciado por abuso sexual, violencia de género y violación por su ex mujer. La actriz Alexa Nikolas llevaba tiempo acusándole de forma pública y ahora ha formalizado la denuncia, amparándose en la legislación de California, como informa TMZ y recoge Pitchfork.

Michael Milosh y Alexa Nikolas se casaron en 2012, se separaron en 2016 y su divorcio se formalizó en 2019. Michael Milosh ha declarado en meses recientes que estas acusaciones eran “de forma comprobable falsas”, que “cooperaría con cualquier tipo de investigación independiente” y que “siempre le ha deseado lo mejor” a su ex mujer. “La he seguido apoyando económicamente incluso aunque ya no era necesario según nuestro acuerdo de divorcio. Al final dejé de pagar y su respuesta es este intento de destruir mi reputación”, ha dicho públicamente.

En la denuncia actual, Alexa Nikolas relata que contactó como fan con Michael cuando ella tenía 16 años y él 33, y que, aunque no esperaba respuesta, él contestó enseguida, comenzando una serie de mensajes con peticiones de desnudos y subidos de tono que habrían llevado a una relación sexual no consentida. Según Alexa Nikolas, Milosh la manipuló para tener sexo en 2010 y 2011 mientras estaba «drogada» o «borracha», y la sometió a una penetración anal no consentida que habría sido utilizada como sample en el disco ‘Jetlag’, el último que él firmó como Milosh, antes de centrarse en Rhye. En concreto se la oiría en el tema ‘Don’t Call It’ diciendo “no”, además de en otros puntos.

La denunciante también indica que “los sellos, el management y las compañías” de la época apoyaron a Milosh revalidando su conducta, incluso aunque sabían que se trataba de una menor. Afirma que el artista exhibió fotos de ella desnuda en una fiesta promocional de ‘Jetlag’. El álbum se promocionó en 2013 como «una carta de amor hacia su esposa», recordando los samples de la voz de Alexa Nikolas al trabajo que Gainsbourg hizo junto a su pareja a finales de los años 60, Jane Birkin. Según algunas fuentes como Boston Globe, Alexa fue acreditada incluso como co-productora de aquel álbum, aunque al menos actualmente no aparece de manera oficial ni en Tidal ni en Spotify.

