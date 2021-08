‘Always’ es el mejor modo de entrar en el maravilloso universo de SPELLLING

Nuestro “Disco de la Semana” es ‘The Turning Wheel‘, el tercer álbum de la artista estadounidense SPELLLING y el más accesible pese a que también encierra cierto carácter experimental.

No hay vídeo para el single principal del disco, ‘Little Deer‘, sí lo ha habido este mismo mes para ‘Revolution’, mientras ‘Boys at School’ es un corte favorito entre sus seguidores, pero extendiéndose hasta los 7 minutos de duración. Realmente, el vehículo que te proporcionará un viaje más cómodo para adentrarte en el maravilloso mundo de SPELLLING es la estupenda ‘Always’, nuestra «Canción del Día» hoy.

Lo más llamativo de ‘Always’ es el modo en que elige desarrollarse. La melodía apunta a clásicos tipo ‘Stand by Me’ de Ben E. King, incorpora un ritmo de power ballad ochentero a lo Jennifer Rush y contiene cierto halo girl group a lo ‘Be My Baby’ por ahí, además de un miedo al silencio que ni el muro de sonido. Pero la peculiaridad es esa toma vocal temblorosa, los arreglos de viento y los numerosos adornos que hacen de ‘Always’ una producción tan particular. Entre ellos, hay murciélagos.

La letra acumula un montón de preguntas sobre el amor eterno, del que dura para “siempre”; siendo a su vez una súplica que intenta dejar a un lado la traición. “Por favor, no me robes el corazón / No me hagas empezar de nuevo / Por favor, no dañes mi orgullo / No me hagas esconder mi amor del todo”, dice el estribillo, mientras el pre-estribillo cuestiona cómo podemos averiguar cuál es el amor verdadero.

Como curiosidad, SPELLLING ha indicado que se ha inspirado para hacer esta canción en ‘Dracula de Bram Stoker’ según la dirección de Francis Ford Coppola, lo cual nos hace pensar también en la Annie Lennox más atemporal. El ‘Dracula’ de los 90 es una de sus películas favoritas, y entiende que la canción es una especie de «romance vampírico». Por eso entre sus efectos de sonido está el aleteo de unos murciélagos. Os dejamos con la canción, pero también con un directo en el que suenan 5 canciones del álbum, a piano y guitarra. Son las siguientes:

Little Deer

Always

Awaken

Boys at School

Sweet Talk