Sin demasiado «hype», pues estaba anunciado para enero pero después nada más se supo, y de hecho sin singles de adelanto, una estrategia que han seguido también recientemente Halsey con el Disco de la Semana o Kanye West, ha llegado a las plataformas de streaming ‘Certified Lover Boy’, el nuevo disco de Drake. Si el título del álbum ya parecía una broma de mal gusto, la portada (que sí, es oficial) tampoco ha puesto las cosas fáciles para que nos tomemos el disco en serio, pero ‘Certified Lover Boy’ es otro buen disco de Drake… para bien y para mal.

Apegado a su sonido de siempre, a ese hip-hop sensual y melódico que lleva haciendo toda la vida, Drake no corre riesgos en ‘Certified Lover Boy’, lo que significa que varias de sus pistas suenan demasiado a cosas ya escuchadas. Esto a veces da con hits potenciales como ‘Fair Trade’ con Travis Scott y otros con temas menos interesantes como ‘Pipe Down’ o ‘Way 2 Sexy’ con Future y Young Thug, que samplea ‘I’m Too Sexy’ de Right Said Fred.

En ‘Certified Lover Boy’, las sorpresas hay que encontrarlas en otras partes, por ejemplo, en la aparición de Nicki Minaj en ‘Papi’s Home’, no acreditada en Spotify; en el riddim de ‘Fountains’ con Tems, el único en todo el disco desgraciadamente; en la balada R&B ‘Get Along Better’, en la co-autoría de R. Kelly en ‘TSU’, que promete levantar polémica, o en el momento en ‘Girls Want Girls’ en el que Drake se proclama «lesbiana», que tampoco pasará desapercibido.

Una de las sorpresas más gratificantes que presenta ‘Certified Lover Boy’ la encontramos nada más empezar el disco. ‘Champagne Poetry’, la pista 1, hoy la Canción Del Día, es probablemente la producción más interesante de todo el largo y no solo debido a sus diversos cambios de ritmo, que llega a incorporar percusiones latinas y otros beats más experimentales, sino porque samplea de manera muy acertada ‘Michelle‘ de los Beatles. La producción de Noah «40» Shebib, Masego y Maneesh & Oliver El-Khatib hace sonar esta conocida composición de Paul McCartney y John Lennon (acreditados en la grabación), ganadora del Grammy a Canción del año en 1966, de manera especialmente bella y espeluznante, recordándonos a los mejores momentos de Kanye West o DJ Shadow.

En los 5 minutos que dura ‘Champagne Poetry’ (es la canción más larga del disco junto a la última), a Drake le da tiempo de repear sobre su hijo, la importancia de confiar en tus amigos, la pandemia o su complicada relación con la fama. Asegura que su carrera «va bien» pero que ha perdido su identidad y que se siente triste y solo. Sin embargo, Drake no pierde la esperanza de encontrar a su «alma gemela» y sigue «exprimiendo» su privilegiada vida al máximo.