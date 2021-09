Sarah Harding de Girls Aloud muere a los 39 años a causa de un cáncer

Sarah Harding, integrante de Girls Aloud, ha fallecido a los 39 años a causa de un cáncer de mama. La cantante informó a través de sus redes sociales, el pasado mes de agosto, que el cáncer había «avanzado a otras partes de mi cuerpo».

La madre de Sarah ha dado a conocer la noticia a través de la cuenta de Instagram de la cantante: «Muchos de vosotros conoceréis la lucha de Sarah contra el cáncer y que batalló con fuerza desde su diagnóstico hasta su último día. Sarah se ha ido en paz esta mañana. Quiero agradeceros a todos por vuestras muestras de apoyo durante el último año. Para Sarah fue muy importante saber que era querida y eso le proporcionó mucha fuerza. Sé que ella no querría ser recordada por su batalla contra esta terrible enfermedad, ella fue una estrella brillante y espero que sea recordada de esta manera».

- Publicidad -

Conocida por ser la «rockera» de Girls Aloud, Harding no desarrolló una carrera musical en solitario tras la disolución de la banda como sí lo ha hecho Cheryl Cole o, en menor medida, Nicola Roberts, pero sí publicó un EP en 2015 y este mismo año ha lanzado un último single llamado ‘Wear it Like a Crown’. Esta misma primavera, Hardings publicó sus memorias, ‘Hear Me Out’, que terminó de redactar durante el tratamiento.

- Publicidad -