Troye Sivan suma y sigue con el baladón «enamorado, gay y mega pop» de ‘Angel Baby’

Troye Sivan está en racha y, después de publicar ‘In a Dream‘, tan bueno que lo incluimos en nuestra lista de los mejores discos de 2020 a pesar de que era un EP, y de triunfar de forma un tanto inesperada con su single dance ‘You‘ junto a Regard y Tate McRae, el cantante australiano publica un nuevo single que, de manera inmediata, se cuela en el top 10 de sus mejores canciones.

‘Angel Baby’ es uno de esos baladones aptos para cantar en un karaoke a pleno pulmón, o para llorarlos a moco tendido en la soledad de tu cuarto. Producido por Jason Evigan, que ha trabajado en ‘Girls Like You’ de Maroon 5, ‘Heart Attack’ de Demi Lovato o ‘Ghosttown’ de Madonna, ‘Angel Baby’ es una «power ballad» que rezuma influencias de los años 80 por todos los costados, hasta el punto de que podrían haberlo entonado Roxette o George Michael en algún momento de sus carreras.

En un breve comunicado, Troye ha explicado que ‘Angel Baby’ es su apuesta por presentar una «power ballad enamorada, gay y mega pop llena de adoración y cariño». La melodía es tan dramática como prometen sus palabras y, también, una letra en la que Troye nos cuenta que ha pasado mucho tiempo solo, que ha estado «a punto de morir» y que ha llegado a pensar que ya no le quedaba un resquicio de sentimiento en su interior, hasta que esta persona «apareció de la nada» y le «devolvió a la vida».

Lo de que ‘Angel Baby’ es puro 80s va en serio, pues su melodía presenta un punto abiertamente «cheesy» que Troye no puede defender mejor. El estribillo lo deja claro: «quiero vivir en este momento para siempre porque tengo miedo de que la vida no pueda ir a mejor, empecé a tirar la toalla con el mundo hasta que tú abandonaste el cielo para que pudiéramos estar juntos». Troye está en las nubes y lo proclama a los cuatro vientos como mejor sabe, con un tema pop de los que no se olvidan.



