Vengaboys vuelven a ‘1999’ gracias a Charli XCX… y con un montón de portadas vivientes

Vengaboys, el grupo de eurodance danés que lo petara a finales de los 90 y principios de los 2000 gracias a sus hits ‘We Like to Party’, ‘Boom, Boom, Boom, Boom!!’, ‘We’re Going to Ibiza’ o ‘Up & Down’, los cuales les llevaron a vender cerca de 25 millones de discos, están de vuelta con un nuevo single que apela directamente a la nostalgia, pues es una versión de ‘1999‘ de Charli XCX y Troye Sivan.

El cuarteto compuesto por Robin Pors, Kim Sasabone, Donny Latupeirissa y Denise Post-Van Rijswijk había declarado el «fracaso del nuevo milenio» en un primer vídeo introductorio previo al lanzamiento de este nuevo single, un «comunicado» dirigido a las «Naciones Unidas» en el que sentenciaba que el mundo debe «dejar atrás el mundo actual, donde no se puede bailar, pasarlo bien y donde un pequeño error te hace viral para que todo el mundo te juzgue», y regresar a 1999 para poder salir de fiesta por fin, en concreto por Ibiza.

- Publicidad -

En manos de Vengaboys, ‘1999’ parece una canción hecha a medida para ellos: la versión respeta la melodía original -así como la letra- pero, a su vez, añade a la producción la tralla eurodance típica del grupo, la cual parece sacada de dicha época. La escuchas y vuelves al Chiquipark con tus amigos del colegio: casi puedes escuchar ‘Barbie Girl’ de Aqua y’ Everybody’ de Backstreet Boys sonando inmediatamente después.

Pero lo que había ganas de ver es el vídeo que han preparado Vengaboys para la ocasión. Si el original ya era un desfile de referencias a videoclips o películas de los 90, Vengaboys apuestan por un «quién es quién» compuesto por un montón de portadas vivientes que van de lo obvio (Madonna, Britney, Eminem, TLC) a lo no tan obvio (Aphex Twin, Björk). Y si el vídeo ya te parece «creepy» espera a llegar a los «mugshots» de Michael Jackson o Justin Bieber. ¿Seguro que este vídeo no lo han hecho Los Ganglios?





- Publicidad -