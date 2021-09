Muere María Mendiola de Baccara, uno de los grupos españoles más internacionales

María Mendiola, mitad de la formación más icónica de Baccara, ha fallecido hoy 11 de septiembre a los 69 años, rodeada de sus familiares.

Baccara lograron una gran repercusión internacional en los años 70 con su primer single ‘Yes Sir, I Can Boogie’, no limitándose a España, sino llegando a otros países europeos. Ambas captaron la atención de un directivo de RCA Alemania durante una actuación en Fuerteventura y así lograron la confianza de la división internacional. ‘Yes Sir, I Can Boogie’ llegó a ser número 1 en Reino Unido, Holanda, Finlandia y la Alemania Occidental, entre muchos otros, en España quedando en el número 2. Luego, ‘Sorry I’m a Lady’ llegó también al top 10 en Reino Unido y al número 1 en Alemania y Holanda. En España quedó en el top 5. Su álbum ‘Baccara’ también llegó al puesto 26 en Reino Unido, como puedes comprobar en la web Official Charts.

En 1978 acudieron a Eurovisión por Luxemburgo, quedando en 7º lugar con ‘Parlez-vous français?’. Los 3 temas habían sido escritos por el alemán Frank Dostal, fallecido en 2017, junto a Rolf Soja.

En 1981 el dúo se disolvió a causa de varios problemas legales, y tanto María como su compañera Mayte Mateos continuaron utilizando el nombre de Baccara. En el caso de María, como New Baccara, llegaron a tener cierto éxito con el tema ‘Call Me Up’ (top 23 en 1987). Después, pasaron también a llamarse Baccara, nombre que Mayte había continuado utilizando junto a decenas de compañeras diferentes desde 1983. La última compañera de María, Cristina Sevilla, es quien la despide hoy en Instagram.

