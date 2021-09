Little Simz sorprende reivindicando a… ¡Robin Thicke!

Little Simz, autora de nuestro Disco de la Semana, el excelente ‘Sometimes I Might Be Introvert’, ha acudido al mítico Live Lounge de la BBC, como es habitual, para interpretar uno de sus recientes singles, y una versión. El single elegido ha sido ‘I Love You, I Hate You’, la agridulce composición para su padre en la que profundizábamos hace unos días.

Pero la sorpresa ha sido la versión, pues ha escogido un tema de Robin Thicke. Este no es demasiado popular desde que las acusaciones de machismo fueron empañando el éxito de ‘Blurred Lines’, por no hablar de las denuncias por plagio de la familia de Marvin Gaye. Little Simz no ha escogido esta canción, en cambio, sino su segunda más popular: ‘Lost Without U’, extraída de un álbum anterior, ’The Evolution of Robin Thicke’ (2006). Fue escrita y producida por él mismo junto a Pro J. Este año Robin Thicke ha sacado un álbum, ‘On Earth, and in Heaven’, el primero en 7 años, que ni siquiera ha llegado al Billboard 200.

- Publicidad -

Little Simz ha logrado con este cuarto álbum su primer top 5 en Reino Unido, si bien lejos de los números 1 logrados en discos por algunos de sus compañeros de generación, como Dave o Stormzy.





- Publicidad -