Billie Eilish mantiene gran parte de su público, Clairo no

Hits

Billie Eilish superará esta semana el millón de copias vendidas de su segundo disco, según las estimaciones de Mediatraffic. A estas alturas podemos concluir que ‘Happier than Ever‘ ha sido un considerable éxito. Las cifras de su debut, ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’, están ya cerca de los 9 millones de copias, una verdadera barbaridad para los tiempos que corren. Es decir, son inalcanzables. Pero de ninguna manera puede considerarse ‘Happier than Ever’ un fracaso. Ha sido número 1 en medio mundo, lo que incluye Estados Unidos, Reino Unido, España, Noruega, Irlanda, Italia, Holanda, Alemania, Francia, Canadá… Y aunque es cierto que podíamos haber esperado que lo lograra con cifras más impactantes, el disco sigue bien posicionado en listas de cara al aluvión de lanzamientos de este otoño.

Tras haber sido top 1 en Estados Unidos durante varias semanas, el disco pasa su 6ª semana en el Billboard 200 aún en el top 7. En Reino Unido lo encontramos en el número 11, el mismo puesto que en España. El single que da título al álbum, que no es nada fácil, pues está dividido en dos, ha terminado funcionando OK (se acerca a las 200 millones de reproducciones en Spotify), mientras otras favoritas del público como ‘I Didn’t Change My Number’, ‘Oxytocin’, o incluso ‘Billie Bossa Nova’ podrían tener su momento, promocionadas por los canales adecuados. Pinta a que en 2022 Billie Eilish podrá llevar a cabo al menos parte de su gira mundial, por lo que seguramente continúe dando que hablar y al final alcance los 3 millones de unidades. Uno de los grandes hits de 2021, por tanto.



Flops

Aun jugando en otra liga, Clairo, otra hija del bedroom pop, se encuentra en un escenario completamente diferente. Su segundo disco ‘Sling’ ha sido su primer top 20 en Estados Unidos y su primer top 75 en Reino Unido. Lo llamativo es que no quede más que una canción de él entre las canciones más escuchadas de Clairo en Spotify (por 6 en el top 10 propio de Billie Eilish, que publicaba álbum el mismo mes). Ni siquiera ha calado ‘Blouse’ habiendo sido interpretada en un programa de máxima audiencia, el de Jimmy Fallon.

Es decir, el público de Clairo prefiere continuar escuchando ‘Sofia’ antes que ‘Amoeba’. Los cientos de millones de escuchas de ‘Pretty Girl’ y ‘Flaming Hot Cheetos’ y los 100 millones de ‘Bags’, contrastan con las cifras de las canciones de ‘Sling’, la mayoría entre sólo 1 y 2 millones de reproducciones, cifras más propias de un artista local de éxito tipo Viva Suecia que de un artista internacional.

Es ‘Sling’ un álbum pequeño, sin mayores ambiciones, aunque habría cabido esperar un poquito más de fidelidad para una artista que tanto ha dado que hablar en redes y la prensa especializada. Es evidente que sus 3 millones de followers en Instagram y sus 11 millones de oyentes en Spotify no han prestado ninguna atención a este proyecto.

La columna «Hits & Flops» no pretende enfrentar a unos artistas con otros, sino analizar desde el punto de vista del márketing las campañas mejor y peor encarriladas por los sellos discográficos.