Tori Amos anuncia nuevo álbum, ‘Ocean to Ocean’, para el mes de octubre

Tori Amos ha anunciado el lanzamiento de su nuevo disco para el próximo mes de octubre. La propia artista ha dado a conocer la noticia hace un par de horas a través de sus redes sociales. «Estoy muy feliz de haceros saber que mi nuevo álbum ‘Ocean To Ocean’ saldrá el 29 de octubre», ha escrito en su perfil de Instagram.

Amos ha señalado que escribió este disco en Cornwall durante «el tercer encierro del Reino Unido». Este será su primer álbum desde ‘Native Invader‘ en el año 2017. La cantante también ha explicado el significado de este nuevo trabajo discográfico: «Este es un disco sobre la pérdida y cómo afrontarla. Afortunadamente, cuando has vivido lo suficiente, puedes reconocer que no te sientes como la madre que quieres ser, la esposa que quieres ser, la artista que quieres ser».

«Me di cuenta de que para cambiar esto, tienes que escribir desde el lugar donde estás. Estaba en mi propio infierno privado, así que me dije a mí mismo, entonces es desde donde escribes, lo has hecho antes…», añade. Parece que el confinamiento y la pandemia en general han tenido gran influencia en la artista a la hora de crear. Por el momento no hay ningún adelanto oficial y tampoco se conoce el tracklist completo.

Y recuerda que su gira por Europa y el Reino Unido comienza en marzo del año que viene, puedes consultar fechas en su post de Instagram y comprar tus entradas aquí.

