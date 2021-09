‘MONTERO’ de Lil Nas X puede quedarse sin top 1 en USA y UK

Con sus más y sus menos, ‘MONTERO’ de Lil Nas X será nuestro «Disco de la Semana» por su impacto mediático y social. El álbum arranca siendo un gran éxito en las plataformas de streaming, aunque según las primeras estimaciones no conseguirá el número 1 del Billboard 200, quedando por detrás de ‘Certified Lover Boy’ de Drake.

La principal razón son las bajas ventas del álbum. El disco ha triunfado en las plataformas de streaming hasta alcanzar el equivalente a vender 140.000 copias solo dentro de Estados Unidos, pero solo se han vendido 17.000 unidades de manera digital, lo que parece que no será suficiente para superar a Drake. El álbum no ha salido en soporte físico, como es habitual en los últimos tiempos, como bien saben Drake o Kanye West.

En Reino Unido, ‘MONTER0’ sí es número 1 en las «midweeks» pero con tan poca diferencia sobre el resto del top 5 que cualquier cosa podría pasar de aquí al viernes. Es especialmente una amenaza Drake, que ahora mismo está en el puesto 4, pero suele subir durante la semana debido al streaming, ya que su álbum suma hasta 21 pistas de éxito.

No obstante, Lil Nas X puede presumir de haber situado 14 de las 15 pistas de su disco (todas menos un interludio de 24 segundos, que no cuenta) en el global de Spotify, entre los 75 primeros puestos; y en los 35 primeros puestos en Estados Unidos. Así fueron sus datos del primer día de publicación, el pasado viernes:

Spotify Global:

#02 (=) INDUSTRY BABY / 8.808.346 streams

#03 (NE) That’s What I Want / 5.208.116 streams

#04 (+9) MONTERO (Call Me By Your Name) / 5.152.721 streams

#16 (NE) SCOOP (feat. Doja Cat) / 3.006.333 streams

#25 (NE) Dead Right Now / 2.498.363 streams

#26 (NE) Dolla Sign Slime (feat. Megan Thee Stallion) / 2.495.936 streams

#32 (NE) One Of Me (feat. Elton John) / 2.195.151 streams

#39 (RE) Sun Goes Down / 1.990.190 streams

#40 (NE) Lost In The Citadel / 1.986.093 streams

#41 (NE) Tales Of Dominica / 1.959.544 streams

#46 (NE) Am I Dreaming (feat. Miley Cyrus) / 1.779.436 streams

#56 (NE) Don’t Want It / 1.659.563 streams

#62 (NE) Void / 1.556.520 streams

#71 (NE) Life After Salem / 1.433.812 streams

Spotify USA:

#01 (+3) INDUSTRY BABY / 2.492.612 streams

#02 (NE) That’s What I Want / 1.896.424 streams

#06 (+14) MONTERO (Call Me By Your Name) / 1.563.365 streams

#07 (NE) SCOOP (feat. Doja Cat) / 1.396.342 streams

#09 (NE) Dolla Sign Slime (feat. Megan Thee Stallion) / 1.242.089 streams

#11 (NE) Dead Right Now / 1.183.514 streams

#13 (NE) One Of Me (feat. Elton John) / 1.041.162 streams

#17 (NE) Lost In The Citadel / 954.235 streams

#19 (NE) Tales Of Dominica / 923.575 streams

#21 (RE) Sun Goes Down / 896.391 streams

#26 (NE) Am I Dreaming (feat. Miley Cyrus) / 803.306 streams

#27 (NE) Don’t Want It / 790.756 streams

#30 (NE) Void / 753.300 streams

#32 (NE) Life After Salem / 692.196 streams

