‘Nora’ de Niña Polaca es un himno para nostálgicos, tímidos e inseguros

Hoy se publica ‘Asumiré la muerte de Mufasa’, el esperado primer álbum del grupo Niña Polaca, en vinilo y digital, bajo el amparo de Subterfuge. Lo ha producido Dani Alcover (Dover, La La Love You). El álbum viene precedido de temas como ‘Magaluf’ con Ginebras, ‘Joaquín Phoenix’, ‘Ivona’ y ‘Nora’, que elegimos hoy como “Canción del Día”.

Niña Polaca pueden acercarse al punk pop de unos Ramones o al rollo canalla de Ilegales, pero en esta canción exprimen un lado más melódico, más próximo a las melodías de los años 60: de alguna manera podría haber sido un hit de Lori Meyers. En este caso, la voz de Beto adquiere un tono más reflexivo para representar a «todos aquellos cansados de relacionarse desde la fría distancia de la pantalla de un móvil».

El tema habla de «un flechazo frustrado que dejó un regusto dulce, una experiencia fugaz pero que te ha marcado para siempre». La historia es nítida a través de frases como «espero que te acuerdes de mí, pues yo no te puedo olvidar», y encuentra como cima del tema el cambio melódico en el estribillo «que no quiero escribirte por WhatsApp». Una frase costumbrista y cotidiana que acerca la canción a la categoría de himno, sobre todo para los tímidos e inseguros, con ese «no me atrevo a hablar», también tan sonoro.

Niña Polaca están hoy en León junto a La La Love You en el Palacio de Congresos y Exposiciones, el sábado 25 de septiembre en el Festival Osa do Mar de Burela, el viernes 12 de noviembre en la Sala Cool de Madrid y el jueves 25 de noviembre en el Centro Cultural Mª Victoria Atencia de Málaga.



