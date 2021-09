«¿Qué fue realmente el Brit Pop?», con Viva Suecia

En el nuevo episodio de «Revelación o Timo, el podcast de JENESAISPOP», Sebas y Claudio invitan a Viva Suecia a hablar de Brit Pop, coincidiendo con el estreno en cines del mítico concierto de Oasis en Knebworth. ¿Existió realmente el Brit Pop? ¿Qué le caracteriza para identificarlo, respecto a otros estilos? ¿Qué unía realmente a bandas tan dispares como Oasis, Blur, Suede y Pulp? ¿Cuál fue la función de la mujer o la comunidad gay en el movimiento? Viva Suecia, que en los últimos meses han publicado temas como ‘La voz del presidente’ y ‘Parar la tierra’ en su nueva etapa en Universal, acuden a nuestro podcast para hablar de este fenómeno, tratando otros temas de manera coyuntural como la identidad de la Movida Madrileña o el kraut.

Rafa Val, cantante, plantea, entre otras cosas: «¿qué es el sonido Manchester? ¿Qué es la escena murciana? ¿Qué es el indie? No puedes llamar «indie» a todas las bandas que van a un festival, porque cada uno hace una cosa». También compara a Oasis y Pulp melódicamente, y habla de la figura del «loser de la clase obrera». ‘Don’t Look Back In Anger’ es su canción favorita de la historia, e incluso habla de los discos más infravalorados de Oasis y los Gallagher por separado.

El guitarrista Alberto Cantúa habla de ‘What’s the Story Morning Glory’ y otros de los discos que más le han marcado en su vida (el resto son ajenos al Brit Pop). A medida que avanza el podcast, Alberto va adquiriendo el perfil jocoso de la banda -es el que bromea sobre Red Hot Chili Peppers, Queen y Shakira- y recuerda lo poco que se ligaba en la sala de Brit Pop de La Carroza de Murcia.

Jess Fabric, bajista del grupo y autor del libro ‘Todo un año para cambiar de vida’, reivindica a Suede, en especial ‘Coming Up’ y la actitud de Brett Anderson sobre el escenario. Nos habla también de una conexión improbable entre Kiko Veneno, Blur y Alejandro Sanz. El baterista Fernando prefiere no opinar sobre el orden del día.

La conversación termina con Radiohead y la influencia concreta del Brit Pop en Viva Suecia. En un momento recordamos una parte de la grabación del día en que entrevistábamos a Noel Gallagher en un FIB y Claudio nos trae un juego «Saber y faltar», en el que hay que adivinar si una frase la ha dicho Liam o Noel. Despide el podcast Noel Gallagher, recordando que en música, «it’s all about the tunes».